***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/10/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRekabet kurumunun Yonga levha ve Mdf pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması hakkında kanunun 4 ve 6. Maddesini ihlal edip etmediği hakkında soruşturma heyetinin hazırladığı soruşturma raporu ve ekleri tarafımıza tebliğ edilmiştir.Tebliğden itibaren 30 gün içinde ilgili kanunun 45 / 2 maddesi gereğince yazılı savunma hakkımız kullanılacaktır.Konu ile ilgili gelişmeler kamu ile paylaşılacaktır.GENTAŞ GENEL METAL SAN.VE TİC.A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797179BIST