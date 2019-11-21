***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.11.2019 18:26
***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 21/11/2019 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak gündemin 5.maddesine istinaden aşağıda yer alan kararı almıştır.
Werzalit Gmbh'nin Oberstenfeld Fabrikasında yer alan Masa Tablası üretim tesisi'nin Satın alınması ve Lisans işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
karar verildi.
GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799994
BIST
18:05106.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 20,12
|Açılış
|: 106.803
|
|Önceki Kapanış
|: 106.785
|
107.307
En Düşük
106.315
18:055,7012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0039
|Açılış
|: 5,6970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7103
En Düşük
5,6832
18:056,3141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3322
En Düşük
6,2991
18:05269,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,46
|Açılış
|: 269,36
|
|Önceki Kapanış
|: 269,81
|
270,56
En Düşük
267,76
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,39
|163.540.433
|% 19,79
|
|OLMIP
|6,44
|12.653.272
|% 15,00
|
|QNBFB
|22,62
|32.684.200
|% 15,00
|
|GEREL
|2,84
|367.465.234
|% 14,98
|
|QNBFL
|46,26
|2.865.793
|% 14,96
|
|BALAT
|0,32
|11.270
|% -5,88
|
|MEMSA
|0,17
|69.645
|% -5,56
|
|TKURU
|7,25
|169.081
|% -5,48
|
|KRSAN
|6,30
|10.566
|% -4,55
|
|DIRIT
|1,07
|3.464.098
|% -4,46
|
|THYAO
|13,75
|1.308.490.780
|% -1,43
|
|GEREL
|2,84
|367.465.234
|% 14,98
|
|ASELS
|19,31
|326.111.060
|% -0,46
|
|PETKM
|3,73
|323.209.363
|% -0,80
|
|SISE
|4,74
|314.132.860
|% 1,94
|
|EKGYO
|1,48
|224.804.984
|% 2,07
|
|GEREL
|2,84
|367.465.234
|% 14,98
|
|KRDMD
|2,34
|249.907.151
|% -0,85
|
|THYAO
|13,75
|1.308.490.780
|% -1,43
|
|ECILC
|3,49
|299.823.806
|% 10,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3439
|7,3807
|% 0,06
|
|Frank
|5,7276
|5,7621
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5166
|1,5242
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|-3,86
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-5,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-4,54
|
|Yarım
|859
|882
|-2,19
|
|Çeyrek
|431
|441
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,17
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|63,33
|63,33
|0,93
|
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