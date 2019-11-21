***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 21/11/2019 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak gündemin 5.maddesine istinaden aşağıda yer alan kararı almıştır.Werzalit Gmbh'nin Oberstenfeld Fabrikasında yer alan Masa Tablası üretim tesisi'nin Satın alınması ve Lisans işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,karar verildi.GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799994BIST