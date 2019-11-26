***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2019 12:30
***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 21/11/2019 tarihinde vermis oldugu yetki ile ,
Werzalit Gmbh ile Sirketimiz arasında 1.000.000 EUR karşılığında Oberstenfeld Werzalit Masa Tablası Uretim Tesisinin Satın alınması uzerine anlasma saglanmıştır .
Buna Ek olarak,Önümüzdeki 10 yıl icin Lisans kullanım suresinin uzatımını ve Bu yatırımdan doğacak ilave kapasitenin Avrupa Pazarında Werzalit Gmbh tarafindan dağıtımını kapsayan Lisans ve Distributorluk Anlasmasi imzalanmistir.
Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur.
GENTAŞ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800441
BIST
13:57105.327
En Yüksek
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270,20
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|INTEM
|8,85
|11.622.316
|% 19,92
|
|MTRYO
|2,69
|2.805.979
|% 14,96
|
|YUNSA
|8,54
|89.751.341
|% 13,87
|
|EMNIS
|1,47
|75.036
|% 9,70
|
|MERIT
|17,00
|4.437
|% 9,68
|
|IHEVA
|2,22
|2.396.481
|% -11,20
|
|EGCYH
|0,10
|7.679
|% -9,09
|
|TKURU
|7,99
|90.759
|% -8,16
|
|ESCOM
|1,13
|29.695.637
|% -5,83
|
|SANEL
|3,31
|69.339
|% -5,43
|
|THYAO
|13,60
|1.149.732.893
|% 1,19
|
|KRDMD
|2,43
|323.890.982
|% 1,25
|
|EREGL
|7,86
|245.086.557
|% 1,95
|
|GARAN
|9,95
|241.745.285
|% 0,20
|
|ASELS
|18,75
|218.221.038
|% 0,16
|
|KRDMD
|2,43
|323.890.982
|% 1,25
|
|THYAO
|13,60
|1.149.732.893
|% 1,19
|
|EKGYO
|1,47
|110.311.255
|% 0,68
|
|TSPOR
|1,91
|126.482.405
|% 3,80
|
|PETKM
|3,64
|125.042.377
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3662
|7,4031
|% -0,24
|
|Frank
|5,7411
|5,7757
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5283
|1,5360
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|3,53
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,93
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|2,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,47
|
|Yarım
|860
|882
|0,22
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,11
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|0,00
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