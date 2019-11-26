***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 21/11/2019 tarihinde vermis oldugu yetki ile ,Werzalit Gmbh ile Sirketimiz arasında 1.000.000 EUR karşılığında Oberstenfeld Werzalit Masa Tablası Uretim Tesisinin Satın alınması uzerine anlasma saglanmıştır .Buna Ek olarak,Önümüzdeki 10 yıl icin Lisans kullanım suresinin uzatımını ve Bu yatırımdan doğacak ilave kapasitenin Avrupa Pazarında Werzalit Gmbh tarafindan dağıtımını kapsayan Lisans ve Distributorluk Anlasmasi imzalanmistir.Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur.GENTAŞ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800441BIST