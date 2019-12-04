***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/11/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRekabet Kurumunca Tarafımıza tebliğ edilen Yonga Levha ve Mdf pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması hakkında kanunun 4 ve 6. Maddesini ihlal edip etmediği hakkında soruşturma heyetinin hazırladığı soruşturma raporu ve ekleri konusunda ilgili kanunun 45/2 maddesi gereği yazılı savunmamız süresi içinde bugün Kuruma teslim edilmiştir..Konu ile ilgili gelişmeler Kamu ile paylaşılacaktır.GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801823BIST