***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31/05/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.09.2019 tarihli yasal bilanço değerleri üzerinden , Genart A.Ş,nin Genmar A.Ş. yi tüm aktif ve pasifleri ile kül halinde kolaylaştırılmış birleşme esaslarına göre devir almasına Türk Ticaret kanunu 136,155,158.maddeleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu ilgili maddeleri gereğince karar verilmiştir.Buna göre İştirakimiz Genart A.Ş. ile Bağlı Ortaklığımız Genmar A.Ş. nin Genart A.Ş. bünyesinde birleşmesi süreci ile ilgili olarak Birleşme sonucu fesih olan şirketimiz Genmar'ın olağanüstü genel kurul sonuçları 17/12/2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde , Devir alan şirketimiz Genart ın olağanüstü genel kurul sonuçları 18/12/2019 Tarihinde Bolu Ticaret sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir.Birleşme Sonrası Genart A.Ş. deki hisse oranımız % 68,8382 olmuştur.Sürecin tamamlanması ile ilgili ve Genart A.Ş. nin unvan değişikliği , sermaye artırımı konularının da görüşüleceği olağanüstü Genel kurul toplantısının 24.12.2019 tarihinde Serpek Mevkii Mengen - Bolu adresinde yapılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur.Gentaş Genel Metal San ve Tic A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804178BIST