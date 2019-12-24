***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/12/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Genart Mob.Tasarım San.ve Tic.A.Ş.nin bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.Şirketin Ünvanının 'GENMAR YAPI ÜRÜNLERİ DAĞITIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİC.A.Ş.' Olarak değiştirlmesi,Sermayenin 39.360.000,00 TL ye yükseltilmesi , Artırılan 32.710.000,00 TL nin 21.067.133,53 TL si Genart A.Ş. Öz Varlıklarından , 11.634.765,72 TL si fesih olarak birleşen Genmar Orman Ürünleri Dağ.Paz.San.Tic.A.Ş.nin 30/09/2019 tarihli bilançosundaki öz varlıklarından, 8.100,75 TL si ise nakit olarak artırılacak ve tümü Gentaş A.Ş. tarafından ödenecektir.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketin Yeni Yönetim Kurulu da belirlenmiştir.Ek Açıklama:18/12/2019 tarihli Özel Durum Açıklaması içinde 3.paragrafta geçen oran her iki şirketin sermayelerinin toplamından Gentaş A.Ş. ye isabet eden tutar olarak bulunmuş tutardır. Yukarıda bahsi geçen sermaye artırım işlemleri sonucu ilgili şirketin 39.360.000,00 TL sermayesinde Gentaş A.Ş. 24.550.954,34 TL lik paya ve % 62,38 oranına ulaşılacaktır.Kamuya Saygı ile Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805050BIST