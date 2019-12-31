***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/12/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Genart Mob.Tasarım San.ve Tic.A.Ş.nin 24/12/2019 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçları Bolu Ticaret Sicili Müdürlüğünde 31/12/2019 tarihinde tescil edilmiştir.İlgili tescil sonrası Şirketin Ünvanı "GENMAR YAPI ÜRÜNLERİ DAĞITIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİC.A.Ş." olmuş, Yeni sermayesi ise 24/12/2019 tarihli ÖDA mızda belirttiğimiz gibi 6.650.000,00 TL den 39.360.000,00 TL ye değil, 38.460.000,00 TL ye yükseltilmiştir. Bu artırımda Gentaş A.Ş. nin ödeyeceği nakit sermaye tutarı 967,01 TL dir. Bu artırım sonrası Genmar Yapı A.Ş. de ortaklık oranımız % 62,70 oranına ulaşmıştır.Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806159BIST