***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.01.2020 14:32
***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Gentaş İtaly SRL Laminat üretim ve satışı 10.000,00 10.000,00 EUR 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
Genmar Yapı Ürünleri Dağ.Paz.San.ve Tic..A.Ş. Orman Ürünleri Pazarlama ve Satışı ile her türlü metal mobilya aksamı üretim ve satışı 38.460.000,00 24.114.887,65 TRY 62,70 BAĞLI ORTAKLIK
Gentaş Bolu Lam.lif Levha Ent.Ağaç.San.A.Ş Laminat üretim ve satışı 38.808.000,00 20.820.492,00 TRY 53,65 BAĞLI ORTAKLIK
Gentaş Kimya Paz.San.Tic.A.Ş. Kimyevi madde üretimi ve satışı 140.000.000,00 20.300.000,00 TRY 14,50 İŞTİRAK
5K Yüzey Tekn.Orm.Ürn.Mob.San.Tic.A.Ş. Melamin kaplı levha ve UV tekn.cila kaplı dek.panel üretimi 21.000.000,00 6.300.000,00 TRY 30,00 İŞTİRAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810432
BIST
15:49116.755
En Yüksek
|Değişim
|: 3,44%
|| 3.879,15
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.170
En Düşük
115.236
15:495,8777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0371
|Açılış
|: 5,8770
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|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
15:496,5344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0406
|Açılış
|: 6,5270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
15:49293,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -3,81
|Açılış
|: 293,20
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,09
|77.340.490
|% 19,20
|
|ODAS
|2,54
|708.360.599
|% 18,14
|
|RYGYO
|4,77
|77.929.280
|% 17,20
|
|CELHA
|7,39
|18.493.590
|% 16,56
|
|SRVGY
|11,36
|4.542.529
|% 14,98
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|SANFM
|5,96
|5.911.416
|% -3,87
|
|TBORG
|12,50
|1.434.639
|% -3,85
|
|MTRYO
|5,81
|18.331
|% -3,17
|
|IHGZT
|5,00
|87.387
|% -2,91
|
|THYAO
|14,10
|1.758.138.234
|% 4,44
|
|ODAS
|2,54
|708.360.599
|% 18,14
|
|GARAN
|11,84
|522.425.453
|% 6,67
|
|PETKM
|3,82
|509.652.696
|% 3,24
|
|EKGYO
|1,45
|507.864.015
|% 4,32
|
|EKGYO
|1,45
|507.864.015
|% 4,32
|
|ODAS
|2,54
|708.360.599
|% 18,14
|
|ISGYO
|1,87
|403.005.256
|% 6,86
|
|ALBRK
|1,65
|290.366.037
|% 3,77
|
|KRDMD
|2,71
|420.089.672
|% 3,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6352
|7,6735
|% -1,19
|
|Frank
|6,0104
|6,0466
|% -0,76
|
|Riyal
|1,5611
|1,5689
|% -0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-4,69
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|1.943
|1.973
|-58,00
|
|Tam
|1.935
|1.983
|-61,48
|
|Yarım
|935
|959
|-29,74
|
|Çeyrek
|469
|480
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,67
|65,67
|0,23
|
Seans Raporu
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-
16:02GARAN
Yüzde 6.76 oranında artışla 11.85 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 858, 341 adet işlem
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16:01CMBTN
Yüzde 6.60 oranında artışla 42.30 lira fiyatla işlem gören hissede 147, 123 adet işlem
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16:00XU100
Endeks 116, 816 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 49 üstünde . İşlem hacmi 11, 892.00 milyon TL de
-
16:00SILVR
Yüzde 13.71 oranında artışla 2.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 674, 906 adet işlem
-
15:59IHLGM
Yüzde 11.88 oranında artışla 1.13 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 065, 484 adet işlem