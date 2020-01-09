***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiGentaş İtaly SRL Laminat üretim ve satışı 10.000,00 10.000,00 EUR 100,00 BAĞLI ORTAKLIKGenmar Yapı Ürünleri Dağ.Paz.San.ve Tic..A.Ş. Orman Ürünleri Pazarlama ve Satışı ile her türlü metal mobilya aksamı üretim ve satışı 38.460.000,00 24.114.887,65 TRY 62,70 BAĞLI ORTAKLIKGentaş Bolu Lam.lif Levha Ent.Ağaç.San.A.Ş Laminat üretim ve satışı 38.808.000,00 20.820.492,00 TRY 53,65 BAĞLI ORTAKLIKGentaş Kimya Paz.San.Tic.A.Ş. Kimyevi madde üretimi ve satışı 140.000.000,00 20.300.000,00 TRY 14,50 İŞTİRAK5K Yüzey Tekn.Orm.Ürn.Mob.San.Tic.A.Ş. Melamin kaplı levha ve UV tekn.cila kaplı dek.panel üretimi 21.000.000,00 6.300.000,00 TRY 30,00 İŞTİRAKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810432BIST