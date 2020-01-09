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***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.01.2020 14:32
GÜNCEL HABERLER



***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Gentaş İtaly SRL Laminat üretim ve satışı 10.000,00 10.000,00 EUR 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
Genmar Yapı Ürünleri Dağ.Paz.San.ve Tic..A.Ş. Orman Ürünleri Pazarlama ve Satışı ile her türlü metal mobilya aksamı üretim ve satışı 38.460.000,00 24.114.887,65 TRY 62,70 BAĞLI ORTAKLIK
Gentaş Bolu Lam.lif Levha Ent.Ağaç.San.A.Ş Laminat üretim ve satışı 38.808.000,00 20.820.492,00 TRY 53,65 BAĞLI ORTAKLIK
Gentaş Kimya Paz.San.Tic.A.Ş. Kimyevi madde üretimi ve satışı 140.000.000,00 20.300.000,00 TRY 14,50 İŞTİRAK
5K Yüzey Tekn.Orm.Ürn.Mob.San.Tic.A.Ş. Melamin kaplı levha ve UV tekn.cila kaplı dek.panel üretimi 21.000.000,00 6.300.000,00 TRY 30,00 İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810432


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYSAS 5,09 77.340.490 % 19,20  
ODAS 2,54 708.360.599 % 18,14  
RYGYO 4,77 77.929.280 % 17,20  
CELHA 7,39 18.493.590 % 16,56  
SRVGY 11,36 4.542.529 % 14,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6352 7,6735 % -1,19  
Frank 6,0104 6,0466 % -0,76  
Riyal 1,5611 1,5689 % -0,71  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.555 1.555 -4,69  
Altın Gr. 293 293 -4,12  
Cumhuriyet 1.943 1.973 -58,00  
Tam 1.935 1.983 -61,48  
Yarım 935 959 -29,74  
Çeyrek 469 480 -14,87  
Gümüş.Ons 18,01 18,04 -0,10  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,06  
B. Petrol 65,67 65,67 0,23  
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