***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.10.2019 14:45
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Gentaş Kimya Sanayi ve Tic. Paz. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790848
BIST
18:0599.649
En Yüksek
|Değişim
|: -2,17%
|| -2.210,54
|Açılış
|: 102.147
|
|Önceki Kapanış
|: 101.859
|
102.603
En Düşük
99.623
18:055,8784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0068
|Açılış
|: 5,8580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8784
En Düşük
5,8677
18:056,4667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0227
|Açılış
|: 6,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,4667
En Düşük
6,4447
18:05283,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 1,63
|Açılış
|: 283,88
|
|Önceki Kapanış
|: 282,26
|
285,02
En Düşük
281,62