***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.11.2019 13:13
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Pay Alım Satım Bildirimi
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhan Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800444
BIST
13:55105.342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -40,76
|Açılış
|: 105.568
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
105.959
En Düşük
104.718
13:555,7532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0111
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7588
En Düşük
5,7327
13:556,3399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0166
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3499
En Düşük
6,3208
13:55269,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,99
|Açılış
|: 269,58
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
270,20
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|INTEM
|8,85
|11.622.325
|% 19,92
|
|MTRYO
|2,69
|2.805.979
|% 14,96
|
|YUNSA
|8,52
|89.918.169
|% 13,60
|
|EMNIS
|1,47
|75.036
|% 9,70
|
|ERSU
|1,93
|17.130.048
|% 8,43
|
|IHEVA
|2,22
|2.396.481
|% -11,20
|
|EGCYH
|0,10
|8.136
|% -9,09
|
|UFUK
|2,13
|31.686
|% -8,58
|
|TKURU
|8,00
|97.799
|% -8,05
|
|ESCOM
|1,13
|29.695.639
|% -5,83
|
|THYAO
|13,58
|1.161.450.574
|% 1,04
|
|KRDMD
|2,43
|323.960.987
|% 1,25
|
|EREGL
|7,85
|245.194.372
|% 1,82
|
|GARAN
|9,93
|243.579.455
|% 0,00
|
|ASELS
|18,75
|218.958.916
|% 0,16
|
|KRDMD
|2,43
|323.960.987
|% 1,25
|
|THYAO
|13,58
|1.161.450.574
|% 1,04
|
|EKGYO
|1,46
|110.712.901
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,90
|126.873.959
|% 3,26
|
|PETKM
|3,64
|125.061.200
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3654
|7,4024
|% -0,25
|
|Frank
|5,7408
|5,7753
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5280
|1,5356
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|3,50
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,97
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|2,00
|
|Tam
|1.780
|1.824
|0,86
|
|Yarım
|860
|883
|0,41
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,21
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,96
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|62,59
|62,59
|-0,03
|