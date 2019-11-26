***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.11.2019 13:27
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burhan Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800445
BIST
13:55105.344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -38,16
|Açılış
|: 105.568
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
105.959
En Düşük
104.718
13:555,7511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0090
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7588
En Düşük
5,7327
13:556,3405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0172
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3499
En Düşük
6,3208
13:55269,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,06
|Açılış
|: 269,58
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
270,20
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|INTEM
|8,85
|11.622.316
|% 19,92
|
|MTRYO
|2,69
|2.805.979
|% 14,96
|
|YUNSA
|8,54
|89.751.341
|% 13,87
|
|EMNIS
|1,47
|75.036
|% 9,70
|
|MERIT
|17,00
|4.437
|% 9,68
|
|IHEVA
|2,22
|2.396.481
|% -11,20
|
|EGCYH
|0,10
|7.679
|% -9,09
|
|TKURU
|7,99
|90.759
|% -8,16
|
|ESCOM
|1,13
|29.695.637
|% -5,83
|
|SANEL
|3,31
|69.339
|% -5,43
|
|THYAO
|13,60
|1.149.732.893
|% 1,19
|
|KRDMD
|2,43
|323.890.982
|% 1,25
|
|EREGL
|7,86
|245.086.557
|% 1,95
|
|GARAN
|9,95
|241.745.285
|% 0,20
|
|ASELS
|18,75
|218.221.038
|% 0,16
|
|KRDMD
|2,43
|323.890.982
|% 1,25
|
|THYAO
|13,60
|1.149.732.893
|% 1,19
|
|EKGYO
|1,47
|110.311.255
|% 0,68
|
|TSPOR
|1,91
|126.482.405
|% 3,80
|
|PETKM
|3,64
|125.042.377
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3662
|7,4031
|% -0,24
|
|Frank
|5,7411
|5,7757
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5283
|1,5360
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|3,53
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,93
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|2,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,47
|
|Yarım
|860
|882
|0,22
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,11
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|0,00
|