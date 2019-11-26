***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.11.2019 17:13
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Gentaş Kimya Sanayi ve Tic. Paz. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800500
BIST
17:29107.102
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 1.257,95
|Açılış
|: 106.085
|
|Önceki Kapanış
|: 105.844
|
107.213
En Düşük
106.016
17:295,7704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0078
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7839
En Düşük
5,7608
17:296,3557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0010
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3420
|
6,3721
En Düşük
6,3454
17:29269,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,35
|Açılış
|: 269,96
|
|Önceki Kapanış
|: 270,31
|
271,04
En Düşük
269,76
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|5,55
|177.919.168
|% 18,09
|
|DOKTA
|33,00
|235.396
|% 17,44
|
|UTPYA
|4,72
|54.080.350
|% 15,40
|
|QNBFL
|55,50
|2.407.813
|% 14,95
|
|GLBMD
|1,55
|10.112.684
|% 13,97
|
|VAKFN
|2,04
|23.757.726
|% -19,69
|
|SERVE
|1,51
|25.832
|% -9,58
|
|COSMO
|1,41
|3.011
|% -9,03
|
|OLMIP
|7,10
|514.276
|% -7,67
|
|CEOEM
|8,64
|22.883.060
|% -7,00
|
|THYAO
|13,82
|1.237.502.409
|% 1,84
|
|ASELS
|18,87
|383.935.404
|% 1,23
|
|PETKM
|3,62
|382.410.407
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,37
|223.695.788
|% 1,72
|
|SMART
|5,55
|177.919.168
|% 18,09
|
|PETKM
|3,62
|382.410.407
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,37
|223.695.788
|% 1,72
|
|THYAO
|13,82
|1.237.502.409
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,47
|88.492.950
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,82
|79.248.897
|% 4,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4278
|7,4651
|% -0,09
|
|Frank
|5,7516
|5,7862
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5340
|1,5417
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.456
|0,98
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-2,00
|
|Tam
|1.782
|1.827
|-1,59
|
|Yarım
|861
|884
|-0,77
|
|Çeyrek
|432
|442
|-0,38
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,96
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,87
|62,87
|-0,14
|
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