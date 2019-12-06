***GEP* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEP******GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GEP]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 06.12.2019 tarih kararı ile1. Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. unvanlı şirketin 5.300.000 TL çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesinin tüm paylarının yaptırılacak değerleme sonucunda belirlenecek hisse bedelleri üzerinden, Şirketimize direkt bağlı olarak ve ana şirket durumundaki şirketimizin yönetim sorumluluğunda faaliyetlerini sürdürmesini temin amacıyla satın alınmasına,2. Pay alımlarının gerçekleştirilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben pay edinim işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.Söz konusu pay alımına ilişkin bugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802427BIST