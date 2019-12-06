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***GEP* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.12.2019 20:12
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***GEP******GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 06.12.2019 tarih kararı ile
1.      Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. unvanlı şirketin 5.300.000 TL çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesinin tüm paylarının yaptırılacak değerleme sonucunda belirlenecek hisse bedelleri üzerinden, Şirketimize direkt bağlı olarak ve ana şirket durumundaki şirketimizin yönetim sorumluluğunda faaliyetlerini sürdürmesini temin amacıyla satın alınmasına,
2. Pay alımlarının gerçekleştirilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, 
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben pay edinim işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu pay alımına ilişkin bugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802427


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ISGSY 3,93 113.214.020 % 19,82  
GLRYH 2,20 24.893.826 % 14,58  
DENCM 7,77 28.498.974 % 12,77  
BOSSA 9,38 43.004.690 % 12,74  
RYGYO 3,06 23.016.889 % 12,09  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5810 7,6190 % 0,49  
Frank 5,8221 5,8571 % 0,37  
Riyal 1,5390 1,5468 % 0,66  
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Altın Ons 1.461 1.462 -14,50  
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Cumhuriyet 1.799 1.826 -7,00  
Tam 1.792 1.837 -6,05  
Yarım 866 888 -2,92  
Çeyrek 434 444 -1,46  
Gümüş.Ons 16,56 16,58 -0,41  
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