***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
13.12.2019 18:22
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/12/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Hayır
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Gersan Alan Adi Ortaklığı
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
İkamet Amaçlı Olmayan Binaların İnşaatı
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
10.000,00 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Satış Koşulları
Diğer (Other)
Satılan Payların Nominal Tutarı
10.000,00 TL
Beher Pay Fiyatı
1,00 TL
Toplam Tutar
10.000,00 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
% 50
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
% 50
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
% 50
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,0000196
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,0000346
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz ile Alan Engineering İnşaat Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında 20.09.2016 tarihinde %50-%50 oranında kurmuş olduğumuz "Gersan-Alan Adi Ortaklığı" öngörülen işlerin gerçekleşmemesi nedeniyle kapatılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803460
BIST