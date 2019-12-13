***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi13/12/2019Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?HayırSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıGersan Alan Adi OrtaklığıSatılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusuİkamet Amaçlı Olmayan Binaların İnşaatıSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi10.000,00 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihSatış KoşullarıDiğer (Other)Satılan Payların Nominal Tutarı10.000,00 TLBeher Pay Fiyatı1,00 TLToplam Tutar10.000,00 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)% 50Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)% 50Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)% 50Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,0000196İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,0000346Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz ile Alan Engineering İnşaat Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında 20.09.2016 tarihinde %50-%50 oranında kurmuş olduğumuz "Gersan-Alan Adi Ortaklığı" öngörülen işlerin gerçekleşmemesi nedeniyle kapatılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803460BIST