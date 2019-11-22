***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar22.11.2019 tarihinde Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("GEREL") payları ile ilgili olarak 2,82-2,83 fiyat aralığından 372.234 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler neticesinde Geri Alım Programı çerçevesinde alınan Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("GEREL") hisselerinin tamamı satılmıştır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)22/11/2019 197.234 197.234 372.234 175.000 % 0,0046 % 0,0046 % 0,0022 % 0,002222/11/2019 175.000 175.000 175.000 0 % 0,0022 % 0,0022 % 0 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800187BIST