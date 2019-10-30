***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yatırım alanlarını genişletmek suretiyle likiditesini farklı alanlarda kullanabilmesine imkan sağlayarak karlılık ve büyüme rasyolarını arttırmak, sermaye piyasalarına ve ortaklarımıza katma değer yaratmak amacıyla, bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösterenbir firma ilefinansalortaklık araştırmaları yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak amacıylagörüşmelere başlanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795382BIST