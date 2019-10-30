***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.10.2019 16:52
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yatırım alanlarını genişletmek suretiyle likiditesini farklı alanlarda kullanabilmesine imkan sağlayarak karlılık ve büyüme rasyolarını arttırmak, sermaye piyasalarına ve ortaklarımıza katma değer yaratmak amacıyla, bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren
bir firma ile
finansal
ortaklık araştırmaları yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla
görüşmelere başlanmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795382
BIST
18:0598.692
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -1.146,27
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.666
En Düşük
98.504
18:055,7159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0216
|Açılış
|: 5,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,6996
18:056,3665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0105
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3394
18:05273,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,95
|Açılış
|: 273,53
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
272,68
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|2,95
|50.233.119
|% 19,92
|
|SALIX
|5,50
|39.243
|% 16,03
|
|DITAS
|8,07
|13.849.953
|% 13,66
|
|NATEN
|8,35
|93.662.607
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,58
|48.535.889
|% 11,54
|
|DENIZ
|23,24
|8.691.639
|% -9,57
|
|SANEL
|3,31
|636.089
|% -9,32
|
|EGCYH
|0,10
|76.731
|% -9,09
|
|BOSSA
|5,25
|30.788.536
|% -6,25
|
|DZGYO
|3,34
|8.377.271
|% -6,18
|
|THYAO
|11,63
|840.088.102
|% -1,77
|
|ISFIN
|2,62
|696.572.514
|% -3,32
|
|GARAN
|9,23
|598.283.474
|% -2,53
|
|FENER
|15,26
|474.554.540
|% 7,84
|
|AKBNK
|6,93
|330.200.276
|% -2,39
|
|ISFIN
|2,62
|696.572.514
|% -3,32
|
|IHLGM
|0,73
|115.474.287
|% -3,95
|
|IHLAS
|0,58
|48.535.889
|% 11,54
|
|THYAO
|11,63
|840.088.102
|% -1,77
|
|KRDMD
|2,19
|152.782.445
|% -1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3558
|7,3927
|% -0,07
|
|Frank
|5,7534
|5,7881
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5265
|1,5341
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.490
|1,94
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|1.827
|1.855
|7,00
|
|Tam
|1.816
|1.861
|3,11
|
|Yarım
|878
|900
|1,51
|
|Çeyrek
|440
|450
|0,75
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|60,17
|60,17
|-1,42
|