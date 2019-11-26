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***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.11.2019 12:20
GÜNCEL HABERLER



***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
A1 CAPİTAL YATRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş ARACI KURUM 25000000 11000000 TRY 44 BAĞLI ORTAKLIK
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş FİNANSAL DANIŞMANLIK 20000000 18000000 TRY 90 BAĞLI ORTAKLIK
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. İnsan ve hayvan sağılığında kullanılan her türlü aşı, serum, antijen, mikrobiyolojik test kitleri ve genetik ürünler gibi biyolojik ürünler ile kimyasal maddelerin imalat, ihracat ve ticareti 30100000 4.453.961,15 TRY 12,34 İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800438


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INTEM 8,85 11.622.325 % 19,92  
MTRYO 2,69 2.806.404 % 14,96  
YUNSA 8,52 90.070.880 % 13,60  
EMNIS 1,47 75.036 % 9,70  
ERSU 1,93 17.134.855 % 8,43  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3668 7,4037 % -0,24  
Frank 5,7416 5,7762 % 0,13  
Riyal 1,5284 1,5360 % 0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.458 1.459 3,67  
Altın Gr. 270 270 1,14  
Cumhuriyet 1.788 1.815 2,00  
Tam 1.780 1.824 0,86  
Yarım 860 883 0,41  
Çeyrek 431 441 0,21  
Gümüş.Ons 16,94 16,96 0,04  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 0,01  
B. Petrol 62,62 62,62 0,00  
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