***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.11.2019 12:20
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
A1 CAPİTAL YATRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş ARACI KURUM 25000000 11000000 TRY 44 BAĞLI ORTAKLIK
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş FİNANSAL DANIŞMANLIK 20000000 18000000 TRY 90 BAĞLI ORTAKLIK
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. İnsan ve hayvan sağılığında kullanılan her türlü aşı, serum, antijen, mikrobiyolojik test kitleri ve genetik ürünler gibi biyolojik ürünler ile kimyasal maddelerin imalat, ihracat ve ticareti 30100000 4.453.961,15 TRY 12,34 İŞTİRAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800438
BIST
13:57105.360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -22,97
|Açılış
|: 105.568
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
105.959
En Düşük
104.718
13:575,7518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0097
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7588
En Düşük
5,7327
13:576,3388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0155
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3499
En Düşük
6,3208
13:57269,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,05
|Açılış
|: 269,66
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
270,20
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|INTEM
|8,85
|11.622.325
|% 19,92
|
|MTRYO
|2,69
|2.806.404
|% 14,96
|
|YUNSA
|8,52
|90.070.880
|% 13,60
|
|EMNIS
|1,47
|75.036
|% 9,70
|
|ERSU
|1,93
|17.134.855
|% 8,43
|
|IHEVA
|2,22
|2.396.481
|% -11,20
|
|EGCYH
|0,10
|8.136
|% -9,09
|
|UFUK
|2,13
|31.686
|% -8,58
|
|TKURU
|8,00
|97.799
|% -8,05
|
|ESCOM
|1,13
|29.713.204
|% -5,83
|
|THYAO
|13,56
|1.173.410.234
|% 0,89
|
|KRDMD
|2,42
|331.920.365
|% 0,83
|
|EREGL
|7,86
|245.767.775
|% 1,95
|
|GARAN
|9,93
|245.692.465
|% 0,00
|
|ASELS
|18,74
|220.105.501
|% 0,11
|
|KRDMD
|2,42
|331.920.365
|% 0,83
|
|THYAO
|13,56
|1.173.410.234
|% 0,89
|
|EKGYO
|1,46
|114.379.308
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,91
|127.057.783
|% 3,80
|
|PETKM
|3,63
|129.433.862
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3668
|7,4037
|% -0,24
|
|Frank
|5,7416
|5,7762
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5284
|1,5360
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|3,67
|
|Altın Gr.
|270
|270
|1,14
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|2,00
|
|Tam
|1.780
|1.824
|0,86
|
|Yarım
|860
|883
|0,41
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,21
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|0,00
|