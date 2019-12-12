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***GLRYH* *RTALB*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

12.12.2019 23:53
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***GLRYH******RTALB*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

11/ 12 / 2019 – 12 / 12 / 2019 Tarihleri Arasında RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünleri İlaç ve Makine San. Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 2.32 – 2.52 fiyat Aralığından. 1.579.721 Adet Satım işlemleri tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünleri İlaç ve Makine San. Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız 12 / 12 / 2019 tarihi itibariyle % 7.962 sınırına ulaşmıştır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
11/12/2019 0 70.000 165.900 4.453.961 4.383.961 % 12,338 % 38,28 % 12,144 % 38,22
11/12/2019 0 285.143 678.640,34 4.383.961 4.098.818 % 12,144 % 38,22 % 11,354 % 37,98
11/12/2019 0 199.031 475.684,09 4.098.818 3.899.787 % 11,354 % 37,98 % 10,803 % 37,81
11/12/2019 0 209.197 502.072,8 3.899.787 3.690.590 % 10,803 % 37,81 % 10,223 % 37,63
11/12/2019 0 98.390 237.119,9 3.690.590 3.592.200 % 10,223 % 37,63 % 9,951 % 37,55
11/12/2019 0 94.123 227.777,66 3.592.200 3.498.077 % 9,951 % 37,55 % 9,69 % 37,47
11/12/2019 0 116.169 282.290,67 3.498.077 3.381.908 % 9,69 % 37,47 % 9,368 % 37,37
11/12/2019 0 138.303 337.459,32 3.381.908 3.243.605 % 9,368 % 37,37 % 8,985 % 37,25
11/12/2019 0 50.816 124.499,2 3.243.605 3.192.789 % 8,985 % 37,25 % 8,844 % 37,2
11/12/2019 0 47.579 117.044,34 3.192.789 3.145.210 % 8,844 % 37,2 % 8,712 % 37,16
11/12/2019 0 20.970 51.795,9 3.145.210 3.124.240 % 8,712 % 37,16 % 8,654 % 37,15
11/12/2019 0 13.000 32.240 3.124.240 3.111.240 % 8,654 % 37,15 % 8,618 % 37,13
11/12/2019 0 7.000 17.500 3.111.240 3.104.240 % 8,618 % 37,13 % 8,599 % 37,13
11/12/2019 0 11.200 28.112 3.104.240 3.093.040 % 8,599 % 37,13 % 8,568 % 37,12
11/12/2019 0 18.800 47.376 3.093.040 3.074.240 % 8,568 % 37,12 % 8,516 % 37,1
12/12/2019 0 5.000 11.750 3.074.240 3.069.240 % 8,516 % 37,1 % 8,502 % 37,1
12/12/2019 0 20.000 46.800 3.069.240 3.049.240 % 8,502 % 37,1 % 8,447 % 37,08
12/12/2019 0 154.474 359.924,42 3.049.240 2.894.766 % 8,447 % 37,08 % 8,019 % 36,95
12/12/2019 0 20.526 47.620,32 2.894.766 2.874.240 % 8,019 % 36,95 % 7,962 % 36,93




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803254


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DGGYO 4,90 65.724.781 % 19,80  
DOAS 11,23 209.847.427 % 18,09  
MTRYO 3,68 6.132.233 % 15,00  
EUKYO 1,70 17.141.977 % 14,86  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6065 7,6446 % -0,40  
Frank 5,8537 5,8890 % -0,43  
Riyal 1,5394 1,5471 % -0,15  
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Altın Ons 1.465 1.466 -4,34  
Altın Gr. 274 274 -1,45  
Cumhuriyet 1.817 1.845 1,00  
Tam 1.817 1.863 8,78  
Yarım 878 901 4,24  
Çeyrek 441 451 2,12  
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Gümüş Gr. 3,13 3,14 -0,02  
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