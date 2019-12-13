***GLRYH* *RTALB*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***GLRYH******RTALB*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [RTALB]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.12.2019-23:53:32Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar12.12.2019 - 23:53:32 Tarihinde gönderdiğimiz Pay Satım Bildiriminde İşlemlerin Net Nominal Tutarı(TL) Sutunu sehven TL tutuarı girilmiş olup ilgili sutun düzeltilerek tekrar gönderilmiştir.11/ 12 / 2019 – 12 / 12 / 2019 Tarihleri Arasında RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünleri İlaç ve Makine San. Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 2.32 – 2.52 fiyat Aralığından. 1.579.721 Adet Satım işlemleri tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünleri İlaç ve Makine San. Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız 12 / 12 / 2019 tarihi itibariyle % 7.962 sınırına ulaşmıştır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)11/12/2019 0 70.000 -70.000 4.453.961 4.383.961 % 12,338 % 38,28 % 12,144 % 38,2211/12/2019 0 285.143 -285.143 4.383.961 4.098.818 % 12,144 % 38,22 % 11,354 % 37,9811/12/2019 0 199.031 -199.031 4.098.818 3.899.787 % 11,354 % 37,98 % 10,803 % 37,8111/12/2019 0 209.197 -209.197 3.899.787 3.690.590 % 10,803 % 37,81 % 10,223 % 37,6311/12/2019 0 98.390 -98.390 3.690.590 3.592.200 % 10,223 % 37,63 % 9,951 % 37,5511/12/2019 0 94.123 -94.123 3.592.200 3.498.077 % 9,951 % 37,55 % 9,69 % 37,4711/12/2019 0 116.169 -116.169 3.498.077 3.381.908 % 9,69 % 37,47 % 9,368 % 37,3711/12/2019 0 138.303 -138.303 3.381.908 3.243.605 % 9,368 % 37,37 % 8,985 % 37,2511/12/2019 0 50.816 -50.816 3.243.605 3.192.789 % 8,985 % 37,25 % 8,844 % 37,211/12/2019 0 47.579 -47.579 3.192.789 3.145.210 % 8,844 % 37,2 % 8,712 % 37,1611/12/2019 0 20.970 -20.970 3.145.210 3.124.240 % 8,712 % 37,16 % 8,654 % 37,1511/12/2019 0 13.000 -13.000 3.124.240 3.111.240 % 8,654 % 37,15 % 8,618 % 37,1311/12/2019 0 7.000 -7.000 3.111.240 3.104.240 % 8,618 % 37,13 % 8,599 % 37,1311/12/2019 0 11.200 -11.200 3.104.240 3.093.040 % 8,599 % 37,13 % 8,568 % 37,1211/12/2019 0 18.800 -18.800 3.093.040 3.074.240 % 8,568 % 37,12 % 8,516 % 37,112/12/2019 0 5.000 -5.000 3.074.240 3.069.240 % 8,516 % 37,1 % 8,502 % 37,112/12/2019 0 20.000 -20.000 3.069.240 3.049.240 % 8,502 % 37,1 % 8,447 % 37,0812/12/2019 0 154.474 -154.474 3.049.240 2.894.766 % 8,447 % 37,08 % 8,019 % 36,9512/12/2019 0 20.526 -20.526 2.894.766 2.874.240 % 8,019 % 36,95 % 7,962 % 36,93http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803255BIST