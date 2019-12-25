***GLRYH* *RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLRYH******RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımı SPK Başvurusu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GLRYHYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 36.100.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 41.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERTAL00026 5.760.000B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 30.340.000 4.900.000 16,15029 B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 36.100.000 4.900.000,000 13,57340Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. ve Güler Yatırım Holding A.Ş.Ek AçıklamalarŞirketimizin 25.12.2019 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında1) Şirketimizin 50.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla, 36.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 4.900.000 TL (%13,57 oranında bedelli) artırılarak 41.000.000 TL'ye çıkarılmasına,2) İş bu sermaye artırımında mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının "tamamen" kısıtlanması suretiyle, arttırılan 4.900.000 TL sermayeyi temsilen ihraç edilecek her biri 1 TL itibari değerli 4.900.000 adet payın 4.325.000 TL'si İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye, 575.000 TL'si Güler Yatırım Holding A.Ş.'ye tahsis edilmesine, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurulmasına,3) İş bu sermaye artırımı nedeniyle halka arz edilmeksizin yapılacak tahsisli pay satışının Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satışlar Pazarı ve/veya ilgili pazarı ya da piyasasında gerçekleştirilmesine ve payların borsada işlem gören nitelikte oluşturulmasına,4) Her biri 1-TL nominal değerli payın satış fiyatı2,40 TL'den aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30.12.2015 tarihli Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde tahsisli olarak gerçekleştirilmesine5) İş bu sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanması ve işlemlerin yürütülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvurularda bulunulmasına,katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805115BIST