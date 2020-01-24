***GLRYH* *RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLRYH******RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvuru Sonucu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GLRYHYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 36.100.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 41.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERTAL00026 5.760.000B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 30.340.000 4.900.000 16,15029 B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 36.100.000 4.900.000,000 13,57340Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. ve Güler Yatırım Holding A.Ş.Ek AçıklamalarTahsisli Sermaye artışı sürecimize ilişkin olarak, SPK'nın 23/01/2020 tarih ve 2020/7 sayılı Haftalık BültenindeRTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 36.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, 4.325.000 TL nominal değerli kısmı Şirket'in mevcut ortaklarından İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye (İCG) ve 575.000 TL nominal değerli kısmı Şirket'in mevcut ortaklarından Güler Yatırım Holding A.Ş.'ye (Güler Holding) tahsisli olarak satılmak üzere 41.000.000 TL'ye artırılması sebebiyle ihraç edilecek toplam 4.900.000 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak hazırlanan ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin,a) 1 TL nominal değerli payın satış fiyatının 2,40 TL ile Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan yüksek olanın esas alınarak 2,40 TL'den az olmamak üzere belirlenmesi suretiyle olumlu karşılanmasına veb) Güler Holding ve ICG lehine tahsisli olarak ihraç edilecek toplam 4.900.000 TL nominal değerli payların, sermaye artırımına katılanların vermiş oldukları taahhütler çerçevesinde, payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle Borsa'da satılamayacağı, Borsa'da satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulamayacağı, Borsa dışında satma, devretme durumunda payları satın alanlara/devralanlara payların 2 yıl süreyle Borsa'da satılamayacağına ilişkin olarak MKK'ya bildirimde bulunulmasınakarar verildiği ifade edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814243BIST