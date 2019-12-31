***GLYHO* *AVISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***GLYHO******AVISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [AVISA, GLYHO]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBorsa İstanbul tarafından 13.12.2019 tarihinde ilan edilen () pazar değişiklikleri nedeniyle yapılacak endeks içerik değişiklikleri aşağıda yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803461Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiAVIVASA EMEKLILIK HAYAT XBANA XYLDZ 02/01/2020GLOBAL YAT. HOLDING XBANA XYLDZ 02/01/2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806162BIST