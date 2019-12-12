***GLYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.12.2019 17:27
***GLYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803214
BIST
17:58110.040
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 2.118,55
|Açılış
|: 108.556
|
|Önceki Kapanış
|: 107.922
|
110.107
En Düşük
108.556
17:585,7713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0286
|Açılış
|: 5,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8110
|
5,8113
En Düşük
5,7628
17:586,4222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0399
|Açılış
|: 6,4310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4410
|
6,4798
En Düşük
6,4144
17:58272,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -2,11
|Açılış
|: 272,99
|
|Önceki Kapanış
|: 275,10
|
276,33
En Düşük
272,70
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|2,96
|246.917.422
|% 19,84
|
|DGGYO
|4,90
|65.196.851
|% 19,80
|
|DOAS
|11,14
|204.069.880
|% 17,14
|
|MTRYO
|3,68
|6.127.618
|% 15,00
|
|EUKYO
|1,70
|17.141.481
|% 14,86
|
|HURGZ
|0,99
|4.156.434
|% -18,18
|
|FORMT
|3,74
|160.035
|% -15,00
|
|AVGYO
|1,41
|39.881.681
|% -13,50
|
|MAALT
|53,20
|23.406.570
|% -12,28
|
|OLMIP
|7,09
|413.342
|% -10,48
|
|THYAO
|14,03
|1.722.641.439
|% 3,24
|
|ASELS
|19,53
|660.145.100
|% 2,09
|
|PETKM
|3,63
|576.064.607
|% 1,11
|
|GARAN
|10,58
|474.205.647
|% 2,42
|
|EKGYO
|1,51
|370.487.053
|% 2,03
|
|EKGYO
|1,51
|370.487.053
|% 2,03
|
|YGYO
|0,54
|94.971.832
|% 0,00
|
|PETKM
|3,63
|576.064.607
|% 1,11
|
|YYAPI
|0,54
|73.372.765
|% 1,89
|
|THYAO
|14,03
|1.722.641.439
|% 3,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5616
|7,5995
|% -0,98
|
|Frank
|5,8325
|5,8676
|% -0,80
|
|Riyal
|1,5330
|1,5407
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|-3,35
|
|Altın Gr.
|274
|275
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.845
|1,00
|
|Tam
|1.817
|1.863
|8,78
|
|Yarım
|878
|901
|4,24
|
|Çeyrek
|441
|451
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,89
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|0,01
|
|B. Petrol
|64,34
|64,34
|0,62
|