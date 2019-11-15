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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.11.2019 13:56
GÜNCEL HABERLER



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin üç bağlı ortaklığının Şirketimiz bünyesinde birleşmesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2019
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2019
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028 0,2 0,2
C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 325.863.409,73 325.863.409,73
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036 10.000 10.000
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044 15.000 15.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 325.888.409,93 TL 0 TL 0 TL 325.888.409,93 TL

Ek Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
1- Şirketimizin bağlı ortaklıkları Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine,
2- Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının tamamının Şirketimize ait olması dikkate alınarak bu birleşmenin Türk Ticaret Kanununun 155/1. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi hükmü uyarınca "kolaylaştırılmış usul" ile gerçekleştirilmesine ve bu kapsamda
a) bağımsız denetim raporu, birleşme raporu ve uzman kuruluş görüşünün aranmamasına,
b) TTK m.149 uyarınca birleşme evrakının incelenmesi sürecinin uygulanmamasına,
c) birleşme işleminin ve sözleşmesinin ayrıca genel kurulun onayına sunulmamasına,
d) birleşme işlemi sonucunda Şirketimizin sermayesinde herhangi bir sermaye artışı yapılmamasına,
e) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 Sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin" 12/1-e maddesi gereğince pay sahiplerinin ayrılma hakkının doğmayacağına,
3- Birleşmenin 30.09.2019 tarihli mali tabloları üzerinden gerçekleşmesine ve bunun için Şirketimiz ile Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında bir birleşme sözleşmesi imzalanmasına
karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799107


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