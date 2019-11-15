***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin üç bağlı ortaklığının Şirketimiz bünyesinde birleşmesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2019Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2019Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviGlobal Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenGalata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenEge Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028 0,2 0,2C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 325.863.409,73 325.863.409,73D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036 10.000 10.000E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044 15.000 15.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 325.888.409,93 TL 0 TL 0 TL 325.888.409,93 TLEk AçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında1- Şirketimizin bağlı ortaklıkları Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine,2- Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının tamamının Şirketimize ait olması dikkate alınarak bu birleşmenin Türk Ticaret Kanununun 155/1. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi hükmü uyarınca "kolaylaştırılmış usul" ile gerçekleştirilmesine ve bu kapsamdaa) bağımsız denetim raporu, birleşme raporu ve uzman kuruluş görüşünün aranmamasına,b) TTK m.149 uyarınca birleşme evrakının incelenmesi sürecinin uygulanmamasına,c) birleşme işleminin ve sözleşmesinin ayrıca genel kurulun onayına sunulmamasına,d) birleşme işlemi sonucunda Şirketimizin sermayesinde herhangi bir sermaye artışı yapılmamasına,e) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 Sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin" 12/1-e maddesi gereğince pay sahiplerinin ayrılma hakkının doğmayacağına,3- Birleşmenin 30.09.2019 tarihli mali tabloları üzerinden gerçekleşmesine ve bunun için Şirketimiz ile Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında bir birleşme sözleşmesi imzalanmasınakarar verilmiştir.Saygılarımızla,GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799107BIST