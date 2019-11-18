***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin üç bağlı ortaklığının Şirketimiz bünyesinde birleşmesine yönelik SPK başvurusunun yapılması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2019Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2019Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviGlobal Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenGalata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenEge Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028 0,2 0,2C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 325.863.409,73 325.863.409,73D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036 10.000 10.000E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044 15.000 15.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 325.888.409,93 TL 0 TL 0 TL 325.888.409,93 TLSPK Başvuru Tarihi 18.11.2019Ek AçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklıkları Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin Duyuru Metninin ve birleşme işleminin onaylanmasına yönelik SPK başvurusu bugün itibariyle yapılmıştır.Saygılarımızla,GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799502BIST