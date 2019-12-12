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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.12.2019 16:54
GÜNCEL HABERLER



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin üç bağlı ortaklığının Şirketimiz bünyesinde birleşmesine yönelik Birleşme Sözleşmesinin imzalanması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2019
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2019
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028 0,2 0,2
C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 325.863.409,73 325.863.409,73
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036 10.000 10.000
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044 15.000 15.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 325.888.409,93 TL 0 TL 0 TL 325.888.409,93 TL

SPK Başvuru Tarihi 18.11.2019

Ek Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklıkları Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin Birleşme Sözleşmesi imzalanmış olup bir örneği ektedir.
Saygılarımızla,
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birlesme Sozlesmesi_2019.12.12_IMZA.pdf - Birleşme Sözleşmesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803209


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DOAS 11,17 207.439.311 % 17,46  
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Frank 5,8231 5,8582 % -0,96  
Riyal 1,5329 1,5406 % -0,57  
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Altın Gr. 273 273 -2,31  
Cumhuriyet 1.817 1.845 1,00  
Tam 1.817 1.863 8,78  
Yarım 878 901 4,24  
Çeyrek 441 451 2,12  
Gümüş.Ons 16,80 16,82 -0,06  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 -0,02  
B. Petrol 64,56 64,56 0,84  
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