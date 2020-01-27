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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.01.2020 15:36
GÜNCEL HABERLER



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin üç bağlı ortaklığının Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ilişkin tescil işlemlerinin tamamlanması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yoktur

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2019
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2019
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028 0,2 0,2
C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 325.863.409,73 325.863.409,73
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036 10.000 10.000
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044 15.000 15.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 325.888.409,93 TL 0 TL 0 TL 325.888.409,93 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.11.2019
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 02.01.2020
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 27.01.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklıkları Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesi işlemi 27.01.2020 tarihi itibariyle İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil edilmiş olup birleşme işlemi tamamlanmıştır.
Saygılarımızla,
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 SPK onayli Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 2 GLYHO 30 09 2019 Mali Tablolar.pdf - Diğer
EK: 3 Ege Global Enerji TFRS 30 09 2019.pdf - Diğer
EK: 4 Galata Enerji TFRS 30 09 2019.pdf - Diğer
EK: 5 Global Enerji TFRS 30 09 2019.pdf - Diğer
EK: 6 Birlesme Sozlesmesi_2019.12.12_IMZA.pdf - Birleşme Sözleşmesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814593


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TKNSA 11,95 355.245.284 % 18,20  
DERIM 11,06 13.564.978 % 17,66  
PNSUT 16,63 124.817.192 % 17,11  
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