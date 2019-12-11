***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
11.12.2019 18:41
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Esas sözleşmemizin son hali ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 02/05/2017 08/05/2017 9321
6 11/07/2017 17/07/2017 9368
6 07/05/2018 11/05/2018 9576
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803099
BIST
18:05107.922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -89,77
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.218
En Düşük
107.465
18:055,8106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0048
|Açılış
|: 5,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8188
En Düşük
5,7958
18:056,4566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0124
|Açılış
|: 6,4410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4250
|
6,4566
En Düşük
6,4280
18:05274,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,19
|Açılış
|: 274,62
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
275,22
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,78
|18.929.796
|% 20,00
|
|PRKAB
|2,71
|27.247.500
|% 19,91
|
|ETYAT
|1,40
|22.982.567
|% 14,75
|
|MAALT
|60,65
|28.570.799
|% 13,36
|
|PSDTC
|8,32
|11.423.302
|% 12,89
|
|SMART
|6,99
|6.943.766
|% -18,25
|
|FORMT
|4,40
|58.771
|% -14,89
|
|RTALB
|2,37
|23.109.315
|% -9,89
|
|UZERB
|2,66
|127.290
|% -9,83
|
|DIRIT
|0,94
|185.258
|% -9,62
|
|THYAO
|13,59
|772.741.203
|% -0,88
|
|VESTL
|12,96
|455.293.823
|% 6,67
|
|PETKM
|3,59
|418.625.775
|% 0,84
|
|PGSUS
|81,70
|345.156.954
|% 4,34
|
|ASELS
|19,13
|291.165.143
|% -1,09
|
|PETKM
|3,59
|418.625.775
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,48
|168.821.222
|% -1,99
|
|KARSN
|1,54
|141.487.727
|% 3,36
|
|ODAS
|2,13
|160.748.950
|% 2,90
|
|ISFIN
|3,16
|218.273.638
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6301
|7,6683
|% -0,06
|
|Frank
|5,8687
|5,9041
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5436
|1,5514
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.471
|6,39
|
|Altın Gr.
|275
|275
|1,17
|
|Cumhuriyet
|1.816
|1.844
|0,00
|
|Tam
|1.809
|1.854
|1,37
|
|Yarım
|874
|897
|0,67
|
|Çeyrek
|438
|448
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,02
|
|B. Petrol
|63,56
|63,56
|-0,78
|