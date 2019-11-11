***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler325.888.410 34.659.630 -40.974.259 204.351.140 -2.593.851 14.497.128 513.285.903 -285.393.095 69.027.309 483.087.996 -329.154.218 986.682.093 608.113.398 1.594.795.491Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-1.533.569 -1.533.569 -1.533.569Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-24.702.769 -304.451.449 329.154.218 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)-86.178.842 -86.178.842 -3.634.286 -89.813.128Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-40.824 552.703.618 -270.559.197 282.103.597 187.344.614 469.448.211Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 -36.580.785 -36.580.785Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-58.518.776 -882.727 59.401.503 -59.401.503 -59.401.503 -59.401.503Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler325.888.410 34.659.630 0 0 0 -99.493.035 -882.727 204.351.140 0 0 0 0 0 0 -2.634.675 0 0 0 0 0 0 14.497.128 0 1.065.989.521 0 0 0 -555.952.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.726.043 0 0 0 117.701.475 -86.178.842 0 1.121.671.776 755.242.941 1.876.914.717Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler325.888.410 34.659.630 -115.476.802 204.351.140 -2.811.155 -70.835.927 856.335.598 -416.886.094 118.703.224 107.840.389 -89.864.325 951.904.088 723.978.161 1.675.882.249Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-89.864.325 89.864.325 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)-86.308.818 -86.308.818 -27.038.938 -113.347.756Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-564.966 30.354.798 -49.242.333 -19.452.501 -21.907.320 -41.359.821Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 -59.800.060 -59.800.060Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-43.163.774 43.163.774 -43.163.774 -43.163.774 -43.163.774Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması8.684.077 8.684.077 1.208.943 9.893.020Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış30.458.177 -30.332.700 90.132.799 90.258.276 -83.155.025 7.103.251Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)82.308.355 82.308.355 82.308.355Dönem Sonu Bakiyeler325.888.410 34.659.630 0 0 0 -158.640.576 0 204.351.140 0 0 0 0 0 0 -3.376.121 0 0 0 0 0 0 11.472.428 0 917.148.573 0 0 0 -496.461.127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.866.998 0 0 0 73.629.166 -86.308.818 0 984.229.703 533.285.761 1.517.515.464Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI317.130.001 312.253.545Dönem Karı (Zararı)-113.347.756 -89.813.128Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-113.347.756 -89.813.128Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler464.966.208 545.873.884Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 269.651.841 207.896.508Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.616.064 2.557.360Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 2.798.245 3.011.686Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4.817.819 -454.326Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler168.477.201 129.104.132Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-41.008.241 -18.163.717Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler209.485.442 147.267.849Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler51.768.032 244.188.372Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler545.271 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler545.271 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler18 -23.491.857 -17.420.939Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15.748.629 -31.430.589Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-94.207 -494.477Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-94.207 -494.477Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-36.519.418 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11.264.652 11.473.517İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.830.759 -119.729.681Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-95.488.828 -95.867.643İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-95.488.828 -95.867.643Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-55.083.957 -12.069.970Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6.564.075 -21.451.775Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler48.684.965 32.514.949İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)48.684.965 32.514.949Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)63.387.080 -15.547.336Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)4.266.561 5.435.891Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-422.512 -2.619.771İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.261.857 -10.124.026Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)20.687.880 -35.538.343Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)573.977 25.414.317Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları344.787.693 336.331.075Ödenen Faiz23 -3.407.705 -2.887.315Alınan Faiz8.659.821 8.999.125Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 -1.193.482 -1.296.109Vergi İadeleri (Ödemeleri)-31.716.326 -28.893.231YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-239.306.697 -222.912.184Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-89.411.606 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları18 -19.466.500 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri884.715 1.052.388Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri884.715 1.052.388Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-103.317.970 -166.302.554Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -98.153.692 -163.021.227Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -5.164.278 -3.281.327Verilen Nakit Avans ve Borçlar-28.273.976 -26.819.197Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-28.273.976 -26.819.197Alınan Faiz14.843.157 10.699.712Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-14.564.517 -41.542.533FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-77.601.114 191.732.017İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-43.163.774 -59.401.503İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-43.163.774 -59.401.503Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.175.487.616 803.241.145Kredilerden Nakit Girişleri9 990.487.616 608.241.145İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri9 185.000.000 195.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-947.167.260 -403.847.776Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -812.367.260 -358.847.776İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları9 -134.800.000 -45.000.000İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış-39.151.508 -14.134.229Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -10.555.098 0Ödenen Temettüler-68.662.206 -36.580.785Ödenen Faiz-132.915.214 -96.046.054Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-11.473.670 -1.498.781YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)222.190 281.073.378Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi11.828.737 13.887.374NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.050.927 294.960.752DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 442.539.616 382.036.192DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 454.590.543 676.996.944Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 509.202.215 496.942.269Finansal Yatırımlar8 7.289.361 4.081.903Ticari Alacaklar259.016.925 143.598.112İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 259.016.925 143.598.112Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar188.307.810 130.289.640Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 3.282.901 1.632.427Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar11 185.024.909 128.657.213Diğer Alacaklar139.141.663 92.597.520İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 86.999.026 47.297.264İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar52.142.637 45.300.256Stoklar12 86.872.795 93.436.870Peşin Ödenmiş Giderler13 107.965.820 80.405.863Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar29 3.457.189 9.379.558Diğer Dönen Varlıklar78.993.893 52.609.225ARA TOPLAM1.380.247.671 1.103.340.960Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar31 862.751 862.751TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.381.110.422 1.104.203.711DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 79.799.831 68.589.210Diğer Alacaklar33.406.290 56.479.905İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 20.557.643 43.421.466İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12.848.647 13.058.439Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 169.844.489 150.774.125Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 473.395.000 473.395.000Maddi Duran Varlıklar15 1.330.751.246 1.284.995.853Kullanım Hakkı Varlıkları16 319.635.816 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.287.883.232 2.331.172.127Şerefiye17 95.154.485 89.785.343Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 2.192.728.747 2.241.386.784Peşin Ödenmiş Giderler13 32.924.055 34.663.436Ertelenmiş Vergi Varlığı29 132.839.205 127.171.309Diğer Duran Varlıklar16.060.876 16.547.558TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.876.540.040 4.543.788.523TOPLAM VARLIKLAR6.257.650.462 5.647.992.234KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 280.021.096 180.149.679Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 693.141.256 547.919.649Ticari Borçlar162.415.885 132.191.519İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 162.415.885 132.191.519Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar174.154.974 110.767.894Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar11 174.154.974 110.767.894Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 15.145.880 10.880.115Diğer Borçlar61.921.777 84.313.526İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 17.424.596 31.609.401İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar44.497.181 52.704.125Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.405.970 8.740.776Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28.320.039 13.038.761Kısa Vadeli Karşılıklar21.372.467 14.399.322Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 5.955.681 4.545.173Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 15.416.786 9.854.149Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.867.283 100.972.141ARA TOPLAM1.459.766.627 1.203.373.382TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.459.766.627 1.203.373.382UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 2.688.620.529 2.169.937.684Diğer Borçlar12.728.991 21.980.512İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12.728.991 21.980.512Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler18 700.220 650.132Türev Araçlar3.876.635 3.247.536Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.515.991 1.507.000Uzun Vadeli Karşılıklar54.339.224 57.066.501Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 12.681.531 10.296.326Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar19 41.657.693 46.770.175Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 517.586.781 514.347.238TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.280.368.371 2.768.736.603TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.740.134.998 3.972.109.985ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar984.229.703 951.904.088Ödenmiş Sermaye22 325.888.410 325.888.410Sermaye Düzeltme Farkları22 34.659.630 34.659.630Geri Alınmış Paylar (-)22 -158.640.576 -115.476.802Paylara İlişkin Primler (İskontolar)22 204.351.140 204.351.140Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.096.307 -73.647.082Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.376.121 -2.811.155Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -3.376.121 -2.811.155Diğer Kazançlar (Kayıplar)22 11.472.428 -70.835.927Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)420.687.446 439.449.504Yabancı Para Çevrim Farkları22 917.148.573 856.335.598Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)22 -496.461.127 -416.886.094Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 161.866.998 118.703.224Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22 73.629.166 107.840.389Net Dönem Karı veya Zararı22 -86.308.818 -89.864.325Kontrol Gücü Olmayan Paylar533.285.761 723.978.161TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.517.515.464 1.675.882.249TOPLAM KAYNAKLAR6.257.650.462 5.647.992.234Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 1.046.542.226 784.304.977 434.987.926 348.383.330Satışların Maliyeti23 -744.653.149 -538.435.365 -282.274.693 -218.398.039TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)301.889.077 245.869.612 152.713.233 129.985.291Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı23 37.178.314 36.325.095 12.617.117 12.692.392Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti23 -3.407.705 -3.463.148 -837.321 -1.038.252FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.770.609 32.861.947 11.779.796 11.654.140BRÜT KAR (ZARAR)335.659.686 278.731.559 164.493.029 141.639.431Genel Yönetim Giderleri24 -163.278.308 -138.159.021 -56.608.244 -46.212.524Pazarlama Giderleri24 -66.134.280 -42.052.590 -21.240.355 -15.213.674Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler78.530.517 58.860.039 21.557.215 20.651.159Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-71.104.174 -43.726.086 -24.779.891 -19.552.742ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)113.673.441 113.653.901 83.421.754 81.311.650Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler973.831 1.363.754 116.689 639.686Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-200.707 -490.745 -195.254 -468.860TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri10 -2.155.326 -3.281.728 -621.219 -944.523Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 23.491.857 17.420.939 6.851.712 6.568.850FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)135.783.096 128.666.121 89.573.682 87.106.803Finansman Gelirleri26 40.114.476 79.943.323 -8.564.329 30.339.667Finansman Giderleri27 -273.496.699 -329.853.161 -43.428.590 -169.035.371SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-97.599.127 -121.243.717 37.580.763 -51.588.901Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-15.748.629 31.430.589 -13.719.842 19.793.983Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -40.816.501 -23.718.692 -17.028.705 -8.512.453Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 25.067.872 55.149.281 3.308.863 28.306.436SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-113.347.756 -89.813.128 23.860.921 -31.794.918DÖNEM KARI (ZARARI)-113.347.756 -89.813.128 23.860.921 -31.794.918Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-27.038.938 -3.634.286 10.339.322 3.413.000Ana Ortaklık Payları28 -86.308.818 -86.178.842 13.521.599 -35.207.918Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 -0,37590000 -0,33600000 0,05890000 -0,13730000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 -0,37590000 -0,33600000 0,05890000 -0,13730000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-564.966 -40.824 -289.477 -43.813Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-564.966 -40.824 -289.477 -43.813Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-40.794.855 469.489.035 -83.853.959 278.866.651Yabancı Para Çevrim Farkları8.447.478 740.048.232 -95.197.645 457.044.697Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-49.242.333 -270.559.197 11.343.686 -178.178.046DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-41.359.821 469.448.211 -84.143.436 278.822.838TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-154.707.577 379.635.083 -60.282.515 247.027.920Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-48.946.258 183.710.328 -36.804.449 141.251.894Ana Ortaklık Payları-105.761.319 195.924.755 -23.478.066 105.776.026http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798321BIST