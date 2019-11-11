***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
11.11.2019 20:46
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 -40.974.259 204.351.140 -2.593.851 14.497.128 513.285.903 -285.393.095 69.027.309 483.087.996 -329.154.218 986.682.093 608.113.398 1.594.795.491
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.533.569 -1.533.569 -1.533.569
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-24.702.769 -304.451.449 329.154.218 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-86.178.842 -86.178.842 -3.634.286 -89.813.128
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-40.824 552.703.618 -270.559.197 282.103.597 187.344.614 469.448.211
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 -36.580.785 -36.580.785
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-58.518.776 -882.727 59.401.503 -59.401.503 -59.401.503 -59.401.503
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 0 0 0 -99.493.035 -882.727 204.351.140 0 0 0 0 0 0 -2.634.675 0 0 0 0 0 0 14.497.128 0 1.065.989.521 0 0 0 -555.952.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.726.043 0 0 0 117.701.475 -86.178.842 0 1.121.671.776 755.242.941 1.876.914.717
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 -115.476.802 204.351.140 -2.811.155 -70.835.927 856.335.598 -416.886.094 118.703.224 107.840.389 -89.864.325 951.904.088 723.978.161 1.675.882.249
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-89.864.325 89.864.325 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-86.308.818 -86.308.818 -27.038.938 -113.347.756
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-564.966 30.354.798 -49.242.333 -19.452.501 -21.907.320 -41.359.821
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 -59.800.060 -59.800.060
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-43.163.774 43.163.774 -43.163.774 -43.163.774 -43.163.774
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
8.684.077 8.684.077 1.208.943 9.893.020
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
30.458.177 -30.332.700 90.132.799 90.258.276 -83.155.025 7.103.251
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
82.308.355 82.308.355 82.308.355
Dönem Sonu Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 0 0 0 -158.640.576 0 204.351.140 0 0 0 0 0 0 -3.376.121 0 0 0 0 0 0 11.472.428 0 917.148.573 0 0 0 -496.461.127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.866.998 0 0 0 73.629.166 -86.308.818 0 984.229.703 533.285.761 1.517.515.464
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
317.130.001 312.253.545
Dönem Karı (Zararı)
-113.347.756 -89.813.128
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-113.347.756 -89.813.128
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
464.966.208 545.873.884
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 269.651.841 207.896.508
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.616.064 2.557.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 2.798.245 3.011.686
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.817.819 -454.326
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
168.477.201 129.104.132
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-41.008.241 -18.163.717
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
209.485.442 147.267.849
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
51.768.032 244.188.372
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
545.271 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
545.271 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
18 -23.491.857 -17.420.939
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.748.629 -31.430.589
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-94.207 -494.477
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-94.207 -494.477
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-36.519.418 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11.264.652 11.473.517
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.830.759 -119.729.681
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-95.488.828 -95.867.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-95.488.828 -95.867.643
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-55.083.957 -12.069.970
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6.564.075 -21.451.775
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.684.965 32.514.949
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
48.684.965 32.514.949
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
63.387.080 -15.547.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.266.561 5.435.891
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-422.512 -2.619.771
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.261.857 -10.124.026
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20.687.880 -35.538.343
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
573.977 25.414.317
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
344.787.693 336.331.075
Ödenen Faiz
23 -3.407.705 -2.887.315
Alınan Faiz
8.659.821 8.999.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -1.193.482 -1.296.109
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-31.716.326 -28.893.231
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-239.306.697 -222.912.184
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-89.411.606 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
18 -19.466.500 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
884.715 1.052.388
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
884.715 1.052.388
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-103.317.970 -166.302.554
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -98.153.692 -163.021.227
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -5.164.278 -3.281.327
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-28.273.976 -26.819.197
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-28.273.976 -26.819.197
Alınan Faiz
14.843.157 10.699.712
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-14.564.517 -41.542.533
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-77.601.114 191.732.017
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-43.163.774 -59.401.503
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.163.774 -59.401.503
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.175.487.616 803.241.145
Kredilerden Nakit Girişleri
9 990.487.616 608.241.145
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
9 185.000.000 195.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-947.167.260 -403.847.776
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -812.367.260 -358.847.776
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -134.800.000 -45.000.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-39.151.508 -14.134.229
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -10.555.098 0
Ödenen Temettüler
-68.662.206 -36.580.785
Ödenen Faiz
-132.915.214 -96.046.054
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-11.473.670 -1.498.781
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
222.190 281.073.378
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
11.828.737 13.887.374
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.050.927 294.960.752
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 442.539.616 382.036.192
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 454.590.543 676.996.944
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 509.202.215 496.942.269
Finansal Yatırımlar
8 7.289.361 4.081.903
Ticari Alacaklar
259.016.925 143.598.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 259.016.925 143.598.112
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
188.307.810 130.289.640
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 3.282.901 1.632.427
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
11 185.024.909 128.657.213
Diğer Alacaklar
139.141.663 92.597.520
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 86.999.026 47.297.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
52.142.637 45.300.256
Stoklar
12 86.872.795 93.436.870
Peşin Ödenmiş Giderler
13 107.965.820 80.405.863
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 3.457.189 9.379.558
Diğer Dönen Varlıklar
78.993.893 52.609.225
ARA TOPLAM
1.380.247.671 1.103.340.960
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
31 862.751 862.751
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.381.110.422 1.104.203.711
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 79.799.831 68.589.210
Diğer Alacaklar
33.406.290 56.479.905
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 20.557.643 43.421.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.848.647 13.058.439
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 169.844.489 150.774.125
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 473.395.000 473.395.000
Maddi Duran Varlıklar
15 1.330.751.246 1.284.995.853
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 319.635.816 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.287.883.232 2.331.172.127
Şerefiye
17 95.154.485 89.785.343
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 2.192.728.747 2.241.386.784
Peşin Ödenmiş Giderler
13 32.924.055 34.663.436
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 132.839.205 127.171.309
Diğer Duran Varlıklar
16.060.876 16.547.558
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.876.540.040 4.543.788.523
TOPLAM VARLIKLAR
6.257.650.462 5.647.992.234
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 280.021.096 180.149.679
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 693.141.256 547.919.649
Ticari Borçlar
162.415.885 132.191.519
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 162.415.885 132.191.519
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
174.154.974 110.767.894
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
11 174.154.974 110.767.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 15.145.880 10.880.115
Diğer Borçlar
61.921.777 84.313.526
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 17.424.596 31.609.401
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
44.497.181 52.704.125
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.405.970 8.740.776
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28.320.039 13.038.761
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.372.467 14.399.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 5.955.681 4.545.173
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 15.416.786 9.854.149
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.867.283 100.972.141
ARA TOPLAM
1.459.766.627 1.203.373.382
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.459.766.627 1.203.373.382
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.688.620.529 2.169.937.684
Diğer Borçlar
12.728.991 21.980.512
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.728.991 21.980.512
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
18 700.220 650.132
Türev Araçlar
3.876.635 3.247.536
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.515.991 1.507.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
54.339.224 57.066.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 12.681.531 10.296.326
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 41.657.693 46.770.175
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 517.586.781 514.347.238
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.280.368.371 2.768.736.603
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.740.134.998 3.972.109.985
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
984.229.703 951.904.088
Ödenmiş Sermaye
22 325.888.410 325.888.410
Sermaye Düzeltme Farkları
22 34.659.630 34.659.630
Geri Alınmış Paylar (-)
22 -158.640.576 -115.476.802
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 204.351.140 204.351.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.096.307 -73.647.082
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.376.121 -2.811.155
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -3.376.121 -2.811.155
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
22 11.472.428 -70.835.927
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
420.687.446 439.449.504
Yabancı Para Çevrim Farkları
22 917.148.573 856.335.598
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
22 -496.461.127 -416.886.094
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 161.866.998 118.703.224
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 73.629.166 107.840.389
Net Dönem Karı veya Zararı
22 -86.308.818 -89.864.325
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
533.285.761 723.978.161
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.517.515.464 1.675.882.249
TOPLAM KAYNAKLAR
6.257.650.462 5.647.992.234
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 1.046.542.226 784.304.977 434.987.926 348.383.330
Satışların Maliyeti
23 -744.653.149 -538.435.365 -282.274.693 -218.398.039
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
301.889.077 245.869.612 152.713.233 129.985.291
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
23 37.178.314 36.325.095 12.617.117 12.692.392
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
23 -3.407.705 -3.463.148 -837.321 -1.038.252
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.770.609 32.861.947 11.779.796 11.654.140
BRÜT KAR (ZARAR)
335.659.686 278.731.559 164.493.029 141.639.431
Genel Yönetim Giderleri
24 -163.278.308 -138.159.021 -56.608.244 -46.212.524
Pazarlama Giderleri
24 -66.134.280 -42.052.590 -21.240.355 -15.213.674
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
78.530.517 58.860.039 21.557.215 20.651.159
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-71.104.174 -43.726.086 -24.779.891 -19.552.742
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
113.673.441 113.653.901 83.421.754 81.311.650
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
973.831 1.363.754 116.689 639.686
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-200.707 -490.745 -195.254 -468.860
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
10 -2.155.326 -3.281.728 -621.219 -944.523
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 23.491.857 17.420.939 6.851.712 6.568.850
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
135.783.096 128.666.121 89.573.682 87.106.803
Finansman Gelirleri
26 40.114.476 79.943.323 -8.564.329 30.339.667
Finansman Giderleri
27 -273.496.699 -329.853.161 -43.428.590 -169.035.371
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-97.599.127 -121.243.717 37.580.763 -51.588.901
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.748.629 31.430.589 -13.719.842 19.793.983
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -40.816.501 -23.718.692 -17.028.705 -8.512.453
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 25.067.872 55.149.281 3.308.863 28.306.436
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-113.347.756 -89.813.128 23.860.921 -31.794.918
DÖNEM KARI (ZARARI)
-113.347.756 -89.813.128 23.860.921 -31.794.918
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-27.038.938 -3.634.286 10.339.322 3.413.000
Ana Ortaklık Payları
28 -86.308.818 -86.178.842 13.521.599 -35.207.918
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 -0,37590000 -0,33600000 0,05890000 -0,13730000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 -0,37590000 -0,33600000 0,05890000 -0,13730000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-564.966 -40.824 -289.477 -43.813
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-564.966 -40.824 -289.477 -43.813
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-40.794.855 469.489.035 -83.853.959 278.866.651
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.447.478 740.048.232 -95.197.645 457.044.697
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-49.242.333 -270.559.197 11.343.686 -178.178.046
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-41.359.821 469.448.211 -84.143.436 278.822.838
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-154.707.577 379.635.083 -60.282.515 247.027.920
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-48.946.258 183.710.328 -36.804.449 141.251.894
Ana Ortaklık Payları
-105.761.319 195.924.755 -23.478.066 105.776.026
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798321
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