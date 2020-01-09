***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
09.01.2020 18:22
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2019, 21.11.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.11.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.12.2019 tarih ve 75/1633 sayılı kararı ile onaylanmış olup Şirketimiz tarafından 250.000.000,-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı başvuru formu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811214
BIST
18:05117.990
En Yüksek
|Değişim
|: 4,53%
|| 5.114,40
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
118.145
En Düşük
115.236
18:055,8698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0450
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8570
18:056,5250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0500
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5075
18:05292,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -4,38
|Açılış
|: 292,60
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,45
BIST En Aktif Hisseler
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 20,00
|
|RYSAS
|5,12
|84.592.415
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,88
|98.854.546
|% 19,90
|
|KARTN
|435,80
|69.780.154
|% 16,99
|
|CELHA
|7,32
|22.979.957
|% 15,46
|
|INFO
|7,00
|88.354
|% -5,41
|
|DAGHL
|3,14
|36.126.340
|% -5,14
|
|MTRYO
|5,70
|32.058
|% -5,00
|
|ARTI
|0,96
|131.704
|% -4,00
|
|ATAGY
|4,61
|11.474.773
|% -3,96
|
|THYAO
|14,25
|2.537.765.127
|% 5,56
|
|PETKM
|3,91
|939.923.637
|% 5,68
|
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 20,00
|
|KRDMD
|2,76
|676.315.373
|% 5,34
|
|GARAN
|11,92
|643.725.722
|% 7,39
|
|EKGYO
|1,47
|621.690.078
|% 5,76
|
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 20,00
|
|ISGYO
|1,87
|509.382.619
|% 6,86
|
|KRDMD
|2,76
|676.315.373
|% 5,34
|
|PETKM
|3,91
|939.923.637
|% 5,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6426
|7,6809
|% -1,09
|
|Frank
|6,0110
|6,0472
|% -0,75
|
|Riyal
|1,5596
|1,5674
|% -0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.552
|-8,42
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
|
|Yarım
|937
|961
|-27,94
|
|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,94
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,08
|
|B. Petrol
|65,33
|65,33
|-0,11
|
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, SNPAM, EGCEY, DOCO, EGCYO, BALAT, ISFIN, ATSYH