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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

09.01.2020 18:21
GÜNCEL HABERLER



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SPK Onayı ve İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 15.11.2019
İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.11.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.12.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.12.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21.11.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.12.2019 tarih ve 75/1633 sayılı kararı ile onaylanmış olup Şirketimiz tarafından 250.000.000,-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı başvuru formu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla, GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi_20.12.2019.pdf
EK: 2 Ek 1 - Başvuru Formu - Temiz_İmzali.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811213


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