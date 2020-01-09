***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK Onayı ve İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 15.11.2019İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 21.11.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 19.12.2019İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.12.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 21.11.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.12.2019 tarih ve 75/1633 sayılı kararı ile onaylanmış olup Şirketimiz tarafından 250.000.000,-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı başvuru formu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla, GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi_20.12.2019.pdfEK: 2 Ek 1 - Başvuru Formu - Temiz_İmzali.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811213BIST