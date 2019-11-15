***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
15.11.2019 16:35
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, derecelendirme notlarının periyodik gözden geçirilme sürecinde ‘Global Yatırım Holding A.Ş.'yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A- (Trk)' ve Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A-1 (Trk)' olarak yukarı yönlü revize etmiş, söz konusu notlara ilişkin görünümleri ‘Stabil' olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları ‘BBB-' olarak korunmuştur.
Global Yatırım Holding'in gelir üretim kapasitesinin daha stabil ve güçlü hale gelmesinin yanı sıra, liman operasyonlarındaki büyümenin Holding karlılığına olan katkı payının artması pozitif gelişmeler olarak değerlendirilmiş ve aktarılan hususlar ışığında, Global Yatırım Holding'in Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘A-/Stabil (Trk)' olarak yukarı yönlü revize edilmiştir. Holding'in Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Para notları ise, Liman işletmeciliği ve enerji alanlarındaki yatırımların önemli ölçüde yabancı para gelir yaratma profili ve stratejik iş birlikleri ile beraber yurt dışında genişlemekte olan coğrafi kapsama ile Türkiye'de dahi yaratılan ABD Doları bazlı gelirler dikkate alındığında ‘BBB- / Stabil' düzeyinde teyit edilmiştir.
Global Yatırım Holding A.Ş.'nin, hakim ortaklarının finansal güçlülük düzeyi ve ihtiyaç halinde firmayı destekleme arzusu sektör çeşitliliği ve rekabet avantajı bulunan sektörlerdeki faaliyetleri göz önüne alınarak ‘Desteklenme Notu' kategorisi ‘Yeterli' olarak değerlendirilmiştir.
Global Yatırım Holding'in üstlendiği yükümlülükleri kendi imkânlarıyla yerine getirebilme gücünü ifade eden ‘Ortaklardan Bağımsızlık Notu' kategorisindeki notu ise liman işletmeciliği işkolunda yaratılan yüksek FAVÖK, nakit kaynakları ve özkaynak seviyesi dikkate alındığında, ‘Yeterli' seviyeyi işaret eden (B) olarak belirlenmiştir.
Kamuoyuna duyurulur,
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799173
BIST
17:49105.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.712,97
|Açılış
|: 104.475
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|Önceki Kapanış
|: 103.781
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105.518
En Düşük
104.409
17:495,7484
En Yüksek
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|: 5,7470
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|Önceki Kapanış
|: 5,7590
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5,7708
En Düşük
5,7394
17:496,3546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
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|Açılış
|: 6,3450
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|Önceki Kapanış
|: 6,3400
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En Düşük
6,3311
17:49270,75
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|: -0,39%
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|Açılış
|: 270,75
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|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,21
|148.850.796
|% 19,78
|
|HURGZ
|1,06
|102.975.463
|% 19,10
|
|KLNMA
|44,34
|30.786.280
|% 14,99
|
|PKENT
|128,50
|603.572
|% 14,94
|
|TIRE
|2,10
|166.472.086
|% 14,75
|
|METRO
|1,85
|72.348.602
|% -19,91
|
|EUYO
|1,15
|18.996.334
|% -6,50
|
|ETILR
|2,80
|23.522
|% -6,04
|
|METAL
|0,86
|36.640
|% -4,44
|
|MZHLD
|5,42
|5.496
|% -3,90
|
|THYAO
|13,71
|1.208.940.053
|% 0,73
|
|GARAN
|9,93
|498.419.408
|% 1,95
|
|PGSUS
|75,40
|337.097.844
|% 0,94
|
|SISE
|4,45
|291.669.927
|% -0,67
|
|ASELS
|19,17
|257.246.562
|% 1,11
|
|KARSN
|1,33
|154.181.172
|% 4,72
|
|HURGZ
|1,06
|102.975.463
|% 19,10
|
|THYAO
|13,71
|1.208.940.053
|% 0,73
|
|TIRE
|2,10
|166.472.086
|% 14,75
|
|IHLAS
|0,63
|44.674.218
|% 8,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3953
|7,4324
|% 0,20
|
|Frank
|5,7822
|5,8170
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5271
|1,5348
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.465
|-5,49
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-8,00
|
|Tam
|1.790
|1.834
|-6,96
|
|Yarım
|865
|887
|-3,36
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,94
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,42
|62,42
|0,14
|
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