GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

15.11.2019 16:35
GÜNCEL HABERLER



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                   JCR Eurasia Rating, derecelendirme notlarının periyodik gözden geçirilme sürecinde ‘Global Yatırım Holding A.Ş.'yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A- (Trk)' ve Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A-1 (Trk)' olarak yukarı yönlü revize etmiş, söz konusu notlara ilişkin görünümleri ‘Stabil' olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları ‘BBB-' olarak korunmuştur.
 
Global Yatırım Holding'in gelir üretim kapasitesinin daha stabil ve güçlü hale gelmesinin yanı sıra, liman operasyonlarındaki büyümenin Holding karlılığına olan katkı payının artması pozitif gelişmeler olarak değerlendirilmiş ve aktarılan hususlar ışığında, Global Yatırım Holding'in Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘A-/Stabil (Trk)' olarak yukarı yönlü revize edilmiştir. Holding'in Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Para notları ise, Liman işletmeciliği ve enerji alanlarındaki yatırımların önemli ölçüde yabancı para gelir yaratma profili ve stratejik iş birlikleri ile beraber yurt dışında genişlemekte olan coğrafi kapsama ile Türkiye'de dahi yaratılan ABD Doları bazlı gelirler dikkate alındığında ‘BBB- / Stabil' düzeyinde teyit edilmiştir.
 
Global Yatırım Holding A.Ş.'nin, hakim ortaklarının finansal güçlülük düzeyi ve ihtiyaç halinde firmayı destekleme arzusu sektör çeşitliliği ve rekabet avantajı bulunan sektörlerdeki faaliyetleri göz önüne alınarak ‘Desteklenme Notu' kategorisi ‘Yeterli' olarak değerlendirilmiştir.
 
Global Yatırım Holding'in üstlendiği yükümlülükleri kendi imkânlarıyla yerine getirebilme gücünü ifade eden ‘Ortaklardan Bağımsızlık Notu' kategorisindeki notu ise liman işletmeciliği işkolunda yaratılan yüksek FAVÖK, nakit kaynakları ve özkaynak seviyesi dikkate alındığında, ‘Yeterli' seviyeyi işaret eden (B) olarak belirlenmiştir.
 
Kamuoyuna duyurulur,
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799173


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:49105.494
Değişim :  1,65% |  1.712,97
Açılış :  104.475  
Önceki Kapanış :  103.781  
En Yüksek
105.518 En Düşük
104.409
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 3,21 148.850.796 % 19,78  
HURGZ 1,06 102.975.463 % 19,10  
KLNMA 44,34 30.786.280 % 14,99  
PKENT 128,50 603.572 % 14,94  
TIRE 2,10 166.472.086 % 14,75  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3953 7,4324 % 0,20  
Frank 5,7822 5,8170 % -0,14  
Riyal 1,5271 1,5348 % -0,07  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.465 1.465 -5,49  
Altın Gr. 271 271 -1,08  
Cumhuriyet 1.799 1.826 -8,00  
Tam 1.790 1.834 -6,96  
Yarım 865 887 -3,36  
Çeyrek 434 444 -1,68  
Gümüş.Ons 16,92 16,94 -0,09  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 -0,02  
B. Petrol 62,42 62,42 0,14  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru