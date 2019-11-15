***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating, derecelendirme notlarının periyodik gözden geçirilme sürecinde ‘Global Yatırım Holding A.Ş.'yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A- (Trk)' ve Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A-1 (Trk)' olarak yukarı yönlü revize etmiş, söz konusu notlara ilişkin görünümleri ‘Stabil' olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları ‘BBB-' olarak korunmuştur.Global Yatırım Holding'in gelir üretim kapasitesinin daha stabil ve güçlü hale gelmesinin yanı sıra, liman operasyonlarındaki büyümenin Holding karlılığına olan katkı payının artması pozitif gelişmeler olarak değerlendirilmiş ve aktarılan hususlar ışığında, Global Yatırım Holding'in Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘A-/Stabil (Trk)' olarak yukarı yönlü revize edilmiştir. Holding'in Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Para notları ise, Liman işletmeciliği ve enerji alanlarındaki yatırımların önemli ölçüde yabancı para gelir yaratma profili ve stratejik iş birlikleri ile beraber yurt dışında genişlemekte olan coğrafi kapsama ile Türkiye'de dahi yaratılan ABD Doları bazlı gelirler dikkate alındığında ‘BBB- / Stabil' düzeyinde teyit edilmiştir.Global Yatırım Holding A.Ş.'nin, hakim ortaklarının finansal güçlülük düzeyi ve ihtiyaç halinde firmayı destekleme arzusu sektör çeşitliliği ve rekabet avantajı bulunan sektörlerdeki faaliyetleri göz önüne alınarak ‘Desteklenme Notu' kategorisi ‘Yeterli' olarak değerlendirilmiştir.Global Yatırım Holding'in üstlendiği yükümlülükleri kendi imkânlarıyla yerine getirebilme gücünü ifade eden ‘Ortaklardan Bağımsızlık Notu' kategorisindeki notu ise liman işletmeciliği işkolunda yaratılan yüksek FAVÖK, nakit kaynakları ve özkaynak seviyesi dikkate alındığında, ‘Yeterli' seviyeyi işaret eden (B) olarak belirlenmiştir.Kamuoyuna duyurulur,Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799173BIST