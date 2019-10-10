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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.10.2019 09:38
GÜNCEL HABERLER

***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2019, 29.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       25.02.2019 ve 29.08.2019 tarihli Özel Durum Açıklamalarımız ile Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin ("GPH") iştiraki Nassau Cruise Port Ltd'nin ("NCP") Bahamalar Hükümeti ile Nassau Kruvaziyer Limanı'nın 25 yıl süre ile işletilmesine yönelik olarak imtiyaz sözleşmesi imzaladığını kamuya duyurmuştuk.
 
GPH 9 Ekim 2019 tarihi itibarıyla Nassau, Prince George Wharf Cruise Port'u işletmeye başladığını Şirketimize bildirmiştir.
 GPH kendi global deneyimi ve işletme modelini Nassau'daki kruvaziyer liman operasyonlarını yönetmek için kullanacaktır. Ayrıca GPH ve konsorsiyum ortağı Bahamian Investment Fund limanda kapasite artışı ve yolcularla yerel halkın liman deneyimlerini iyileştirecek yenilikçi birtakım düzenlemeleri yapmak üzere 250 milyon ABD Doları'na kadar yatırım yapmayı planlamaktadır. Planlanan yatırımların 2019 yılının 4.çeyreğinde başlaması ve 24 ay içinde tamamlanması yatırımlar tamamlandığında ise limanın yıllık 35 - 40 milyon ABD doları gelir yaratması beklenmektedir.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791984


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