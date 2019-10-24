***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.11.2018, 01.02.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar09.11.2018 ve 01.02.2019 tarihli Özel Durum Açıklamalarımız ile Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH")'in, Antigua ve Barbuda Hükümeti ile Antigua'daki kruvaziyer liman operasyonlarının 30 yıl süreyle işletilmesine yönelik olarak imtiyaz sözleşmesi imzaladığını kamuya duyurmuştuk.GPH, finansman da dâhil olmak üzere tüm nihai şartların yerine getirildiğini ve Antigua'daki kruvaziyer limanı operasyonlarını işletmeye başladığını Şirketimize bildirmiştir.St John's Limanı 2018 yılında yaklaşık 800 bin yolcu ağırlamıştır. Anlaşma gereği, GPH hâlihazırda devam eden ve 5000'in üzerinde yolcu kapasitesine sahip, dünyanın en büyük gemilerinin yanaşmasına imkân verecek yeni rıhtım inşaatını da finanse edecektir. Yeni rıhtımın tamamlanması ile limanın yolcu sayısının orta vadede 1 milyonun üzerine çıkması beklenmektedir. St. John's Limanı'nın portföye eklenmesi ile GPH'in 2020 yılında hizmet vereceği yolcu sayısının yaklaşık 13 milyona çıkması beklenmektedir.GPH kruvaziyer liman işletmeciliği konusundaki uluslararası deneyimini ve işletme modelini de kullanarak Antigua'daki kruvaziyer liman operasyonlarını yönetecektir. Ayrıca işletmenin devralınmasının ardından 12 ay içinde, mevcut bononun geri ödenmesi, yeni rıhtım inşaatının tamamlanması ve ticari alanlara yönelik yatırımlar da dâhil olmak üzere 45 - 50 milyon ABD Doları'na kadar yatırım yapılması yatırımın finansmanının %27,5'lik kısmının özkaynak, kalan kısmın ise ana şirket kefaleti olmaksızın (non-recourse) proje finansmanı ile sağlanması planlanmaktadır. Limanın birinci yılda yaklaşık 8 milyon ABD doları gelir yaratması beklenmektedir.St. John's Limanı'nın portföye eklenmesi GPH'in Karayipler'deki varlığını pekiştirmiş olup GPH'in Karayipler'deki kruvaziyer liman operasyonlarının yakın zamanda GPH'in Akdeniz'deki kruvaziyer liman operasyonlarından yaklaşık olarak 2018 yılında elde ettiği FAVÖK (Faiz ve Vergi Öncesi Kar) seviyesinde bir FAVÖK yaratması beklenmektedir.Yine bu ay içinde GPH portföyüne eklenen Nassau Prince George Wharf Cruise Port'un (Bahamalar) ardından St John's Limanı'nın (Antigua) da portföye katılması ile birlikte GPH'in Karayipler'deki varlığı güçlenmiş olup, Karayipler odaklı Amerika'da büyüme stratejisi doğrultusunda bölgedeki diğer fırsatlar seçici olarak değerlendirilmeye devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794459BIST