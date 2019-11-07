***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Ra Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Mardin İli Artuklu İlçesinde güneş enerjisinden elektrik üretimi yapacak olan 9 MW kurulu gücündeki santralinin kısmi geçici kabulü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından tamamlanmış ve 2020 yılı itibariyle Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'na ("YEKDEM") katılımı için gerekli başvurular gerçekleştirilmiştir.Böylece söz konusu bağlı ortaklığımızın sahip olduğu güneş enerjisi santralinin 2019 yılı sonunda ticari işletmeye girerek 2020 yılından itibaren 10 yıllık süre boyunca YEKDEM desteklerinden yararlanması öngörülmektedir.Saygılarımızla,GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797119BIST