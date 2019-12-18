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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.12.2019 10:16
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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc (GPH), Vietnam Ha Long Bay'de bulunan Ha-Long International Cruise Port'un (Ha Long Uluslararası Yolcu limanı) iletilmesine yönelik olarak Ha Long Sun Limited Liability Company ile 15 yıllık bir anlaşma imzaladığını şirketimize bildirmiştir.  44 milyon dolarlık yatırım yapılmış olan ve 2018 sonunda faaliyete geçen Liman, Vietnam'da kruvaziyer turizmi için dizayn ve inşa edilmiş ilk yolcu limanı olup, dünyanın en büyük yolcu gemilerinin yanaşmasına imkan sağlayabilen altyapıya sahiptir. Yolcu sayısının 2019'da 75.000'in üzerinde olması beklenirken 2020 yılında 100.000'i aşacağı öngörülmektedir.   Modern altyapısı ve Çin, Hong Kong, Endonezya, Malezya ve Singapur'a olan coğrafi yakınlığı ile Ha Long Uluslararası Yolcu Limanı'nın Asya'nın önde gelen transit limanlarından olmak üzere iyi konumlanmıştır. Ayrıca, bölgedeki üç uluslararası havaalanına olan yakınlığı ve Ha Long Bay'in modern otel altyapısı ile söz konusu liman, bir indi-bindi limanı olma potansiyeli taşımaktadır.  Ha Long Uluslararası Yolcu limanı GPH'in Asya'daki ikinci limanı olacaktır. Asya, son yıllarda kruvaziyer turizminin hızla büyüdüğü ve yolcu limanı yatırımlarına yerel ve bölgesel ilginin arttığı bir bölge olmuştur. Vietnam, Asya'da kruvaziyer turizmi açısından en yoğun ilk 5 ülke arasında yer almakta olup, 2018 yılında toplam 490 sefer gerçekleşmiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804072


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BURVA 7,92 7.208.052 % 11,08  
IEYHO 0,61 165.270.532 % 10,91  
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Tam 1.848 1.894 7,22  
Yarım 893 916 3,49  
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