***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc, ortak girişimi (joint venture) SATS – Creuers Cruise Services PTE. LTD (SCCS)'in işletmekte olduğu Marina Bay Cruise Centre Singapore'nin işletim süresinin Mayıs 2027'ye uzatıldığını Şirketimize bildirmiştir. Marina Bay Cruise Centre Singapore, yolcu sayısı bakımından Asya'nın ikinci büyük kruvaziyer limanı olup 2018 yılında 1,7 milyonun üzerinde yolcu ağırlamıştır. Bölgenin önde gelen indi-bindi limanlarından olan Marina Bay Cruise Centre Singapore'nin, güçlü altyapısı ve coğrafi konumu ile kruvaziyer turizminin bölgede devam eden büyümesinden yararlanması beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804709BIST