***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %51 dolaylı bağlı ortaklığı olan Karadağ'da kurulu Barsolar D.O.O Bar unvanlı güneş enerjisi şirketimiz, yine Karadağ Bar'da bulunan Port of Adria Limanında kuracağı güneş enerjisinden elektrik üretimi yapacak olan 5 MWe kurulu gücündeki santral ile ilgili olarak geçici imtiyazlı enerji üreticisi statüsünü almak amacı ile Karadağ Enerji Düzenleme Kurumuna yaptığı başvurunun kabul edildiğini Şirketimize bildirmiştir. Başvurunun kabul edilmesi ile, Barsolar D.O.O. Bar 2020 yılında Karadağ'daki ilgili kurum ile elektrik alım sözleşmesi imzalama hakkına sahip olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805676BIST