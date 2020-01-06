***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.05.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.05.2019 tarihli özel durum açıklamamız ile Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin ("GPH"), MSC Cruises S.A. ("MSC") ile oluşturduğu ortak girişim (joint venture) tarafından Tunus / La Goulette'te bulunan kruvaziyer limanını işleten Goulette Shipping Cruise'un satın alınmasına ilişkin verilen teklifin, Tunus hükümeti tarafından en iyi teklif olarak değerlendirildiğini kamuoyuna bildirmiştik.GPH'in MSC ile oluşturduğu ortak girişim Goulette Cruise Holding Ltd'in, Goulette Shipping Cruise'u satın alma işleminin tamamlandığı Şirketimize bildirilmiştir.La Goulette Kruvaziyer Limanı'nın işletilmesine yönelik imtiyaz hakkı, Goulette Shipping Cruise'a 2006 yılında 30 yıllığına ve 20 yıl ilave uzatma hakkı ile verilmiştir. 2010 yılında yaklaşık 900 bin yolcu ağırlayan La Goulette Kruvaziyer Limanı, 2011-2014 arasında yılda ortalama 441 bin yolcu ağırlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807670BIST