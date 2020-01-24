***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.01.2020 17:48
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc (GPH), bağlı ortaklığı Creuers del Port de Barcelona SA (Creuers)'in, Autoridad Portuaria de Malagas'ın (Malaga Liman Başkanlığı'nın) Malaga Kruvaziyer Limanı'nda sahip olduğu %20'lik payını 1,5 milyon Euro bedelle satın aldığını Şirketimize bildirmiştir. Bu alım sonrasında Creuers'in Malaga Kruvaziyer Limanı'ndaki payı %100'e çıkarken, GPH'in Malaga Kruvaziyer Limanı'ndaki efektif payı ise %49,6'dan %62'ye yükselmiştir. Söz konusu gelişme, GPH'in mümkün ve kendi takdirince uygun gördüğü durumlarda azınlık hisselerini piyasa değeri üzerinden satın alma stratejisi ile paralellik göstermektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814398
BIST
18:05122.142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -398,47
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
120.761
18:055,9452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0094
|Açılış
|: 5,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9484
En Düşük
5,9236
18:056,5564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0102
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5705
En Düşük
6,5483
18:05300,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,08
|Açılış
|: 300,31
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
301,14
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|14,65
|164.055.906
|% 19,98
|
|OZGYO
|2,08
|271.519.983
|% 19,54
|
|YUNSA
|16,31
|183.020.842
|% 15,76
|
|DGKLB
|2,09
|351.671.510
|% 15,47
|
|GYHOL
|23,40
|1.305.304
|% 14,93
|
|QNBFL
|146,90
|75.947
|% -14,99
|
|CEOEM
|7,55
|36.470.293
|% -14,98
|
|BURVA
|21,26
|496.694
|% -14,96
|
|QNBFB
|54,95
|503.342
|% -14,94
|
|EPLAS
|16,02
|241.240
|% -9,95
|
|THYAO
|14,54
|2.010.371.000
|% 2,11
|
|PETKM
|4,07
|808.203.518
|% 0,74
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 1,68
|
|ADESE
|2,35
|701.321.566
|% 1,73
|
|GARAN
|11,97
|666.512.605
|% -0,75
|
|ADESE
|2,35
|701.321.566
|% 1,73
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 1,68
|
|EKGYO
|1,67
|351.994.093
|% 1,21
|
|PETKM
|4,07
|808.203.518
|% 0,74
|
|TSKB
|1,30
|242.847.954
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7423
|7,7811
|% -0,30
|
|Frank
|6,0960
|6,1327
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5797
|1,5876
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|10,71
|
|Altın Gr.
|300
|300
|1,45
|
|Cumhuriyet
|1.974
|2.004
|10,00
|
|Tam
|1.965
|2.014
|6,47
|
|Yarım
|950
|974
|3,13
|
|Çeyrek
|476
|487
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|61,14
|61,14
|-0,90
|