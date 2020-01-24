***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc (GPH), bağlı ortaklığı Creuers del Port de Barcelona SA (Creuers)'in, Autoridad Portuaria de Malagas'ın (Malaga Liman Başkanlığı'nın) Malaga Kruvaziyer Limanı'nda sahip olduğu %20'lik payını 1,5 milyon Euro bedelle satın aldığını Şirketimize bildirmiştir. Bu alım sonrasında Creuers'in Malaga Kruvaziyer Limanı'ndaki payı %100'e çıkarken, GPH'in Malaga Kruvaziyer Limanı'ndaki efektif payı ise %49,6'dan %62'ye yükselmiştir. Söz konusu gelişme, GPH'in mümkün ve kendi takdirince uygun gördüğü durumlarda azınlık hisselerini piyasa değeri üzerinden satın alma stratejisi ile paralellik göstermektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814398BIST