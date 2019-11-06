***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
06.11.2019 12:22
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz 05.11.2019 tarihinde, yabancı kurumsal tek bir yatırımcıya (foreign institutional investor), hisse başı 3,72 TL ortalama fiyattan 16.000.000 (şirket sermayesine oranı %4,91) adet GLYHO pay satışı gerçekleştirmiştir. Bu suretle, satış işlemi sonrasında Şirketimizin sahip olduğu GLYHO hisselerinin şirket sermayesine oranı %13.23'e gerilemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
05/11/2019 0 16.000.000 16.000.000 59.126.651 43.126.651 % 18,1432 % 18,1432 % 13,2336 % 13,2336
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796864
BIST
15:06101.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 806,39
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
101.386
En Düşük
100.368
15:065,7585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0065
|Açılış
|: 5,7540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7667
En Düşük
5,7458
15:066,3831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0129
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3903
En Düşük
6,3667
15:06274,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,40
|Açılış
|: 274,89
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
275,76
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|TMPOL
|4,23
|11.015.950
|% 14,95
|
|NUHCM
|12,22
|47.761.633
|% 13,99
|
|BERA
|4,15
|164.370.043
|% 9,21
|
|DOBUR
|3,90
|6.172.612
|% 7,73
|
|AVGYO
|1,26
|58.333.176
|% 7,69
|
|KSTUR
|18,90
|24.695
|% -10,00
|
|TKURU
|9,11
|43.057
|% -7,70
|
|SEKFK
|3,94
|143.950
|% -6,19
|
|DENIZ
|21,18
|2.529.586
|% -5,87
|
|COSMO
|1,17
|775
|% -5,65
|
|THYAO
|12,01
|700.755.939
|% 1,26
|
|BJKAS
|2,23
|349.484.600
|% 4,21
|
|ASELS
|18,57
|311.755.606
|% -1,69
|
|GARAN
|9,56
|230.871.882
|% 1,06
|
|GSRAY
|1,72
|217.882.939
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,23
|349.484.600
|% 4,21
|
|GSRAY
|1,72
|217.882.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,29
|138.491.835
|% 1,78
|
|THYAO
|12,01
|700.755.939
|% 1,26
|
|AVGYO
|1,26
|58.333.176
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3918
|7,4288
|% 0,05
|
|Frank
|5,7679
|5,8027
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5297
|1,5374
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.484
|-1,20
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,30
|
|Cumhuriyet
|1.823
|1.850
|-8,00
|
|Tam
|1.815
|1.860
|-4,50
|
|Yarım
|877
|900
|-2,17
|
|Çeyrek
|440
|450
|-1,09
|
|Gümüş.Ons
|17,42
|17,46
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,70
|62,70
|-0,26
|
Seans Raporu
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15:16AVGYO
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15:14XU100
Endeks 101, 321 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 4, 891.00 milyon TL de
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15:11ERSU
Yüzde 4.76 oranında artışla 1.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 141, 957 adet işlem