***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
13.01.2020 18:39
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 01.03.2018 ve 09.09.2019
tarihli payların geri alımına ilişkin kararlarına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
13/01/2020 50.000 0 50.000 43.126.651 43.176.651 % 13,2336 % 13,2336 % 13,2489 % 13,2489
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812198
BIST
18:05120.249
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 1.585,33
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
18:055,8669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0100
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
18:056,5371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,5260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
18:05292,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -2,47
|Açılış
|: 292,39
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,50
|100.075.758
|% 20,00
|
|HUBVC
|25,24
|107.391.909
|% 19,96
|
|RYGYO
|6,31
|115.000.417
|% 19,96
|
|YUNSA
|13,30
|149.188.760
|% 19,93
|
|RYSAS
|6,88
|140.667.374
|% 19,86
|
|INFO
|6,50
|26.773
|% -7,01
|
|ATAGY
|4,17
|13.952.337
|% -5,66
|
|ITTFH
|3,40
|172.830.509
|% -5,29
|
|NIBAS
|5,00
|110.833
|% -5,12
|
|VKING
|3,50
|1.472.565
|% -4,89
|
|THYAO
|14,84
|2.473.672.531
|% 3,06
|
|PETKM
|4,09
|1.514.608.444
|% 4,60
|
|HALKB
|6,60
|728.340.551
|% 2,01
|
|KRDMD
|2,97
|691.356.284
|% 4,58
|
|ASELS
|22,92
|537.283.769
|% 0,97
|
|PETKM
|4,09
|1.514.608.444
|% 4,60
|
|EKGYO
|1,58
|501.952.571
|% 3,95
|
|KRDMD
|2,97
|691.356.284
|% 4,58
|
|ALBRK
|1,72
|332.561.519
|% 1,18
|
|THYAO
|14,84
|2.473.672.531
|% 3,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6005
|7,6387
|% -0,65
|
|Frank
|6,0230
|6,0593
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5591
|1,5669
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.549
|1.550
|-10,69
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-2,48
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,00
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,35
|64,35
|-0,63
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59VKGYO
Yüzde 9.40 oranında artışla 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 153, 383 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, KRDMD, PETKM
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1703, 71 artarak (% 1.51 ) 114, 841
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, BALAT, EGCYH, EGCYO, SELGD, ROYAL
-
17:57
LIDFA, INDES, HEKTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında