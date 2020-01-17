***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
17.01.2020 11:16
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz 16.01.2020 tarihinde, yabancı kurumsal tek bir yatırımcıya (foreign institutional investor), hisse başı 4,50 TL ortalama fiyattan 13.000.000 (şirket sermayesine oranı %3,99) adet GLYHO pay satışı gerçekleştirmiştir. Bu suretle, satış işlemi sonrasında Şirketimizin sahip olduğu GLYHO hisselerinin şirket sermayesine oranı %9,30'a gerilemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/01/2020 0 13.000.000 13.000.000 43.296.651 30.296.651 % 13,2857 % 13,2857 % 9,2966 % 9,2966
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813322
BIST
11:25121.209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 208,04
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.851
11:255,8650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0081
|Açılış
|: 5,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8663
En Düşük
5,8463
11:256,5305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,5180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5338
En Düşük
6,5173
11:25293,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,51
|Açılış
|: 293,13
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
293,40
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GEDIK
|8,09
|9.309.365
|% 14,43
|
|BNTAS
|3,80
|173.341.308
|% 14,11
|
|QNBFB
|66,15
|68.318.067
|% 12,50
|
|DAGHL
|5,37
|7.726.447
|% 12,34
|
|LIDFA
|4,56
|6.648.769
|% 11,76
|
|BALAT
|2,97
|263.588
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|79.675
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|102.405
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,05
|628.299
|% -8,13
|
|MAALT
|78,95
|1.668.035
|% -6,35
|
|THYAO
|15,06
|609.624.071
|% 0,07
|
|KRDMD
|2,99
|265.102.577
|% -0,66
|
|PETKM
|4,04
|251.791.194
|% 0,75
|
|BNTAS
|3,80
|173.341.308
|% 14,11
|
|PGSUS
|76,35
|153.193.319
|% 0,99
|
|KRDMD
|2,99
|265.102.577
|% -0,66
|
|ISGYO
|1,84
|116.962.791
|% 3,37
|
|PETKM
|4,04
|251.791.194
|% 0,75
|
|BNTAS
|3,80
|173.341.308
|% 14,11
|
|EKGYO
|1,66
|75.113.257
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6423
|7,6806
|% 0,10
|
|Frank
|6,0412
|6,0776
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5566
|1,5644
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|1,22
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,26
|
|Cumhuriyet
|1.937
|1.966
|14,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-7,97
|
|Yarım
|932
|956
|-3,86
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|64,83
|64,83
|0,21
|
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