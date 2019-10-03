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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.10.2019 17:51
GÜNCEL HABERLER

***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRFGLMD72016 ISIN kodlu bononun 2. kupon faiz oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.05.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3 Aylık TRLIBOR + %4,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGLMD72016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 08.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.10.2019 04.10.2019 07.10.2019 6,946 27,8603 30,9118 1.389.200
2 06.01.2020 03.01.2020 06.01.2020 4,944 19,8303 21,3559 988.800
3 06.04.2020 03.04.2020 06.04.2020
4 06.07.2020 03.07.2020 06.07.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.07.2020 03.07.2020 06.07.2020 20.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 364 gün vadeli değişken kupon faizli TRFGLMD72016 ISIN kodlu nominal 20.000.000 TL tutarındaki bononun 06.01.2020 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 4,9440 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 988.800 TL'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790018


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