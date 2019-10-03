***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRSGLMD12015 ISIN kodlu tahvilinin 8. kupon faiz oranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 10.01.2020Vade (Gün Sayısı) 735Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSGLMD12015Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 05.01.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 06.04.2018 05.04.2018 06.04.2018 4,2225 16,9364 18,0438 1.055.625 Evet2 06.07.2018 05.07.2018 06.07.2018 4,4225 17,7386 18,955 1.105.625 Evet3 05.10.2018 04.10.2018 05.10.2018 5,6622 22,711 24,7215 1.415.550 Evet4 04.01.2019 03.01.2019 04.01.2019 7,0599 28,3172 31,4719 1.764.975 Evet5 05.04.2019 04.04.2019 05.04.2019 5,6644 22,7198 24,732 1.416.100 Evet6 05.07.2019 04.07.2019 05.07.2019 6,153 24,6796 27,0615 1.538.250 Evet7 04.10.2019 03.10.2019 04.10.2019 5,5284 22,1744 24,0893 1.382.1008 10.01.2020 09.01.2020 10.01.2020 4,7177 17,571 18,7311 1.179.425Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.01.2020 09.01.2020 10.01.2020 25.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarGlobal Yatırım Holding A.Ş.'nin 735 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD12015 ISIN kodlu nominal 25.000.000-TL tutarındaki tahvilinin 10.01.2020 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 4,7177 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 1.179.425-TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790015BIST