***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.01.2020 18:07
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRFGLMD72016 ISIN kodlu bononun 3. kupon faiz oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.05.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3 Aylık TRLIBOR + %4,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGLMD72016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 08.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.10.2019 04.10.2019 07.10.2019 6,946 27,8603 30,9118 1.389.200 Evet
2 06.01.2020 03.01.2020 06.01.2020 4,944 19,8303 21,3559 988.800
3 06.04.2020 03.04.2020 06.04.2020 3,8699 15,5221 16,4502 773.980
4 06.07.2020 03.07.2020 06.07.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.07.2020 03.07.2020 06.07.2020 20.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 364 gün vadeli değişken kupon faizli TRFGLMD72016 ISIN kodlu nominal 20.000.000 TL tutarındaki bononun 06.04.2020 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,8699 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 773.980 TL'dir.
Ek Açıklamalar
Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 364 gün vadeli değişken kupon faizli TRFGLMD72016 ISIN kodlu nominal 20.000.000 TL tutarındaki bononun 06.01.2020 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 4,9440 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 988.800 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807122
BIST