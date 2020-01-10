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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.01.2020 18:17
GÜNCEL HABERLER



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Global Yatırım Holding A.Ş. nin TRFGLMD12012 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.05.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 186
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28,00
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGLMD12012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 08.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000
Kupon Sayısı 2
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.10.2019 04.10.2019 07.10.2019 6,9809 8.726.125 Evet
2 10.01.2020 09.01.2020 10.01.2020 7,2877 9.109.625 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.01.2020 09.01.2020 10.01.2020 125.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.06.2019 tarihli ve 38/839 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgemiz kapsamında Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 186 gün vadeli sabit kupon faizli TRFGLMD12012 ISIN kodlu nominal 125.000.000 TL tutarındaki finansman bonosunun kupon ve anapara geri ödemesi (itfası) Şirketimiz tarafından bugün (10.01.2020) başarı ile tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811923


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNGYO 1,46 71.793.974 % 19,67  
GYHOL 9,93 5.600.172 % 14,93  
MRGYO 1,31 108.880.740 % 14,91  
GLBMD 2,27 23.959.292 % 14,65  
VKING 3,68 3.307.576 % 14,29  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6346 7,6729 % -0,15  
Frank 5,9972 6,0334 % -0,15  
Riyal 1,5581 1,5659 % -0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.559 1.559 8,25  
Altın Gr. 293 293 0,38  
Cumhuriyet 1.944 1.973 -3,00  
Tam 1.936 1.984 -2,31  
Yarım 936 960 -1,12  
Çeyrek 469 480 -0,56  
Gümüş.Ons 18,12 18,17 0,24  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,03  
B. Petrol 64,98 64,98 -0,38  
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