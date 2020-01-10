***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Global Yatırım Holding A.Ş. nin TRFGLMD12012 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 10.01.2020Vade (Gün Sayısı) 186Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28,00Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGLMD12012Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 08.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000Kupon Sayısı 2Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.10.2019 04.10.2019 07.10.2019 6,9809 8.726.125 Evet2 10.01.2020 09.01.2020 10.01.2020 7,2877 9.109.625 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.01.2020 09.01.2020 10.01.2020 125.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 27.06.2019 tarihli ve 38/839 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgemiz kapsamında Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 186 gün vadeli sabit kupon faizli TRFGLMD12012 ISIN kodlu nominal 125.000.000 TL tutarındaki finansman bonosunun kupon ve anapara geri ödemesi (itfası) Şirketimiz tarafından bugün (10.01.2020) başarı ile tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811923BIST