***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.01.2020 18:20
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Global Yatırım Holding A.Ş. nin TRSGLMD12015 ISIN kodlu tahvilinin itfa işlemi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 10.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 735
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSGLMD12015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 05.01.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.04.2018 05.04.2018 06.04.2018 4,2225 16,9364 18,0438 1.055.625 Evet
2 06.07.2018 05.07.2018 06.07.2018 4,4225 17,7386 18,955 1.105.625 Evet
3 05.10.2018 04.10.2018 05.10.2018 5,6622 22,711 24,7215 1.415.550 Evet
4 04.01.2019 03.01.2019 04.01.2019 7,0599 28,3172 31,4719 1.764.975 Evet
5 05.04.2019 04.04.2019 05.04.2019 5,6644 22,7198 24,732 1.416.100 Evet
6 05.07.2019 04.07.2019 05.07.2019 6,153 24,6796 27,0615 1.538.250 Evet
7 04.10.2019 03.10.2019 04.10.2019 5,5284 22,1744 24,0893 1.382.100 Evet
8 10.01.2020 09.01.2020 10.01.2020 4,7177 17,571 18,7311 1.179.425 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.01.2020 09.01.2020 10.01.2020 25.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.03.2017 tarihli ve 15/464 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgemiz kapsamında Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 735 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD12015 ISIN kodlu nominal 25.000.000 TL tutarındaki tahvilin kupon ve anapara geri ödemesi (itfası) Şirketimiz tarafından bugün (10.01.2020) başarı ile tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811926
BIST