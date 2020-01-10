***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.01.2020 18:23
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 124.620.000 TL Nominal Değerli Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 270
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) İlk Kupon için %14,75 Yıllık Basit, Kalan Diğer Kuponlar için BIST TLREF + %4,00 Ek Getiri (1. Kupon dönemsel faiz oranı: %3,6774)
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGLMDE2013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 10.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 124.620.000
Kupon Sayısı 3
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.04.2020 09.04.2020 10.04.2020 3,6774 14,75 15,5869 4.582.776
2 10.07.2020 09.07.2020 10.07.2020
3 06.10.2020 05.10.2020 06.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.10.2020 05.10.2020 06.10.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811931
BIST