***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.11.2019 11:45
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Global Liman İşletmeleri A.Ş. Liman yatırımları 74.307.399,00 44.614.162,36 TRY 60,04 Bağlı Ortaklıklar
Ege Liman İşletmeleri A.Ş. Liman İşletmeciliği 7.250.000,00 3.155.852,50 TRY 43,53 Bağlı Ortaklıklar
Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri A.Ş. Liman İşletmeciliği 18.000.000,00 6.484.320,00 TRY 36,02 Bağlı Ortaklıklar
Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. Liman İşletmeciliği 22.050.000,00 13.237.496,12 TRY 60,03 Bağlı Ortaklıklar
Port of Adria JSC-Bar (Bar Limanı) Liman İşletmeciliği 71.248.399,00 27.026.848,99 EUR 37,93 Bağlı Ortaklıklar
Cruceros Malaga, SA ("Malaga Port") Liman İşletmeciliği 7.700.000,00 2.293.047,68 EUR 29,78 Bağlı Ortaklıklar
Global Ports Holding B.V. Liman yatırımları 50.000,00 50.000,00 EUR 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Global Ports Holding Plc Liman yatırımları 628.269,63 377.213,09 GBP 60,04 Bağlı Ortaklıklar
Global Ports Europe B.V ("Global BV") Liman yatırımları 0,01 0,01 EUR 60,04 Bağlı Ortaklıklar
Global Ports Melita Ltd. Liman yatırımları 4.117.880,00 2.472.127,91 EUR 60,03 Bağlı Ortaklıklar
Perquisite Holdings Ltd. ("Perquisite") Liman yatırımları 1.143.667,31 686.589,19 EUR 60,03 Bağlı Ortaklıklar
Valetta Cruise Port PLC ("VCP") Liman İşletmeciliği 12.000.000,00 4.005.868,80 EUR 33,38 Bağlı Ortaklıklar
Creuers del Port de Barcelona, S.A. ("Creuers") Liman İşletmeciliği 3.005.061,00 1.180.212,28 EUR 37,22 Bağlı Ortaklıklar
Barcelona Port Investments, S.L ("BPI") Liman İşletmeciliği 3.170.500,00 1.180.212,28 EUR 37,22 Bağlı Ortaklıklar
Port Operation Holding S.r.l Liman İşletmeciliği 10.000,00 6.004,00 EUR 60,04 Bağlı Ortaklıklar
Ravenna Terminal Passeggeri S.r.l. Liman İşletmeciliği 300.000,00 96.724,44 EUR 32,24 Bağlı Ortaklıklar
Cagliari Cruise Port S.r.l. Liman İşletmeciliği 100.000,00 42.568,36 EUR 42,57 Bağlı Ortaklıklar
Catania Terminali Passeggeri S.r.l. Liman İşletmeciliği 130.000,00 48.548,34 EUR 37,34 Bağlı Ortaklıklar
Global Ports Netherlands B.V. Liman yatırımları 0,01 0,01 EUR 60,04 Bağlı Ortaklıklar
Zadar International Ports Operations d.o.o. Liman İşletmeciliği 20.000,00 12.008,00 HRK 60,04 Bağlı Ortaklıklar
Global Depolama A.Ş. Depolama 50.000,00 30.017,00 TRY 60,03 Bağlı Ortaklıklar
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. Enerji Yatırımları 280.000.000,00 280.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Üretimi 60.000.000,00 57.498.000,00 TRY 95,83 Bağlı Ortaklıklar
Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 60.000.000,00 60.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 20.000.000,00 20.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Doğal Enerji Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 50.000.000,00 50.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Global Biyokütle Yatırımları A.Ş. Enerji Yatırımları 50.000,00 50.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Consus Energy Europe BV Enerji Yatırımları 1,00 1,00 EUR 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Global Africa Power Investments Enerji Yatırımları 1,00 1,00 USD 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Glowi Energy Investments Limited Enerji Yatırımları 10.000,00 10.000,00 MWK 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Glozania Energy Investments Limited Elektrik Üretimi 20.000,00 20.000,00 TZS 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Barsolar D.O.O. Elektrik Üretimi 100.000,00 51.000,00 EUR 51,00 Bağlı Ortaklıklar
Evergas Doğalgaz İthalat ve Tic. A.Ş. Doğalgaz Satışı 6.662.500,00 6.662.500,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Doğaldan Enerji Ürt. A.Ş. Elektrik Üretimi 4.275.543,91 4.275.543,91 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş. Enerji Yatırımları 6.500.000,00 6.500.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Biyotek Enerji Üretim A.Ş. Enerji Yatırımları 2.615.064,11 2.615.064,11 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Naturelgaz Sanayi ve Tic. A.Ş. Sıkıştırılmış Doğalgaz Satışı 100.000.000,00 95.500.000,00 TRY 95,50 Bağlı Ortaklıklar
Naturel Doğal Gaz Yatırımları A.Ş. Gazlı Yakıtlar Ticareti 50.000,00 50.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. Maden İşletmeciliği 4.000.000,00 3.907.600,00 TRY 97,69 Bağlı Ortaklıklar
Tenera Enerji Tic. A.Ş. Elektrik ve Doğalgaz Ticareti 4.937.500,00 4.937.500,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Edusa 1 Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş. Enerji Üretimi 12.500,00 12.500,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
KNY Enerji Üretim A.Ş. Enerji Üretimi 1.300.000,00 1.300.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş. Enerji Üretimi 12.000.000,00 12.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Dağören Enerji A.Ş. Elektrik Üretimi 14.560.800,00 10.192.560,00 TRY 70,00 Bağlı Ortaklıklar
Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları 132.623.505,00 132.623.505,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları 38.600.000,00 38.600.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları 89.100.000,00 35.256.870,00 TRY 39,57 Bağlı Ortaklıklar
Rıhtım51 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları 127.376.495,00 127.376.495,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Global Menkul Değerler A.Ş. Aracılık Hizmeti 40.000.000,00 30.972.000,00 TRY 77,43 Bağlı Ortaklıklar
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 8.000.000,00 6.194.400,00 TRY 77,43 Bağlı Ortaklıklar
Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 7.884.000,00 6.307.200,00 TRY 80,00 Bağlı Ortaklıklar
Global Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta Acenteliği 50.000,00 50.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Ege Global Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Maden Yatırımları 12.000.000,00 12.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Salıpazarı İnşaat Taahhüt Bina Yönetim ve Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İnşaat Yatırımları 200.000,00 200.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Güney Madencilik İşletmeleri A.Ş. Maden İşletmeciliği 3.808.456,00 3.808.456,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Neptune Denizcilik Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. Denizcilik Yatırımları ve İşletmeciliği 50.000,00 50.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Tora Yayıncılık A.Ş. Yayıncılık 5.100.000,00 5.100.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. Elektrik Üretimi 84.000.000,00 84.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Sem Yayıncılık A.Ş. Yayıncılık 750.000,00 487.500,00 TRY 65,00 Bağlı Ortaklıklar
Maya Turizm Ltd. Turizm Yatırımları 1.000.000,00 697.900,00 TRY 69,79 Bağlı Ortaklıklar
Galata Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 51.656.250,00 51.656.250,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Randa Denizcilik San. ve Tic. Ltd. Şti. Deniz Araç Gereci Ticareti 250.000,00 150.084,99 TRY 60,03 Bağlı Ortaklıklar
Adonia Shipping Limited Gemi İşletmeciliği 2.000,00 1.998,60 EUR 99,93 Bağlı Ortaklıklar
Travel Shopping Limited Turizm İşletmeciliği 200.000,00 60.088,03 EUR 30,04 Bağlı Ortaklıklar
Global Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş. Denizcilik Yatırımları ve İşletmeciliği 1.250.000,00 735.490,00 TRY 58,84 Bağlı Ortaklıklar
Global Ports Mediterranean S.L. Turizm İşletmeciliği 3.000,00 1.801,20 EUR 60,04 Bağlı Ortaklıklar
Vinte Nova Finansal Yatırımlar 50.000,00 49.965,00 USD 99,93 Bağlı Ortaklıklar
Global Financial Products Ltd. Finansal Yatırımlar 2.000.000,00 2.000.000,00 USD 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Vespa Enterprises (Malta) Ltd. Turizm Yatırımları 1.500,00 1.498,95 USD 99,93 Bağlı Ortaklıklar
Aristaeus Limited Finansal Yatırımlar 1.200,00 1.200,00 EUR 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Sümerpark Gıda İşletmeciliği A.Ş. Gıda İşletmeciliği 2.850.000,00 2.850.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Rainbow Tech Ventutres Limited Finansal Yatırımlar 1.200,00 1.200,00 EUR 100,00 Ba798845
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