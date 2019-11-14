***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiGlobal Liman İşletmeleri A.Ş. Liman yatırımları 74.307.399,00 44.614.162,36 TRY 60,04 Bağlı OrtaklıklarEge Liman İşletmeleri A.Ş. Liman İşletmeciliği 7.250.000,00 3.155.852,50 TRY 43,53 Bağlı OrtaklıklarBodrum Yolcu Limanı İşletmeleri A.Ş. Liman İşletmeciliği 18.000.000,00 6.484.320,00 TRY 36,02 Bağlı OrtaklıklarOrtadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. Liman İşletmeciliği 22.050.000,00 13.237.496,12 TRY 60,03 Bağlı OrtaklıklarPort of Adria JSC-Bar (Bar Limanı) Liman İşletmeciliği 71.248.399,00 27.026.848,99 EUR 37,93 Bağlı OrtaklıklarCruceros Malaga, SA ("Malaga Port") Liman İşletmeciliği 7.700.000,00 2.293.047,68 EUR 29,78 Bağlı OrtaklıklarGlobal Ports Holding B.V. Liman yatırımları 50.000,00 50.000,00 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıklarGlobal Ports Holding Plc Liman yatırımları 628.269,63 377.213,09 GBP 60,04 Bağlı OrtaklıklarGlobal Ports Europe B.V ("Global BV") Liman yatırımları 0,01 0,01 EUR 60,04 Bağlı OrtaklıklarGlobal Ports Melita Ltd. Liman yatırımları 4.117.880,00 2.472.127,91 EUR 60,03 Bağlı OrtaklıklarPerquisite Holdings Ltd. ("Perquisite") Liman yatırımları 1.143.667,31 686.589,19 EUR 60,03 Bağlı OrtaklıklarValetta Cruise Port PLC ("VCP") Liman İşletmeciliği 12.000.000,00 4.005.868,80 EUR 33,38 Bağlı OrtaklıklarCreuers del Port de Barcelona, S.A. ("Creuers") Liman İşletmeciliği 3.005.061,00 1.180.212,28 EUR 37,22 Bağlı OrtaklıklarBarcelona Port Investments, S.L ("BPI") Liman İşletmeciliği 3.170.500,00 1.180.212,28 EUR 37,22 Bağlı OrtaklıklarPort Operation Holding S.r.l Liman İşletmeciliği 10.000,00 6.004,00 EUR 60,04 Bağlı OrtaklıklarRavenna Terminal Passeggeri S.r.l. Liman İşletmeciliği 300.000,00 96.724,44 EUR 32,24 Bağlı OrtaklıklarCagliari Cruise Port S.r.l. Liman İşletmeciliği 100.000,00 42.568,36 EUR 42,57 Bağlı OrtaklıklarCatania Terminali Passeggeri S.r.l. Liman İşletmeciliği 130.000,00 48.548,34 EUR 37,34 Bağlı OrtaklıklarGlobal Ports Netherlands B.V. Liman yatırımları 0,01 0,01 EUR 60,04 Bağlı OrtaklıklarZadar International Ports Operations d.o.o. Liman İşletmeciliği 20.000,00 12.008,00 HRK 60,04 Bağlı OrtaklıklarGlobal Depolama A.Ş. Depolama 50.000,00 30.017,00 TRY 60,03 Bağlı OrtaklıklarConsus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. Enerji Yatırımları 280.000.000,00 280.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarTres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Üretimi 60.000.000,00 57.498.000,00 TRY 95,83 Bağlı OrtaklıklarMavibayrak Enerji Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 60.000.000,00 60.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarMavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 20.000.000,00 20.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarDoğal Enerji Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 50.000.000,00 50.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarGlobal Biyokütle Yatırımları A.Ş. Enerji Yatırımları 50.000,00 50.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarConsus Energy Europe BV Enerji Yatırımları 1,00 1,00 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıklarGlobal Africa Power Investments Enerji Yatırımları 1,00 1,00 USD 100,00 Bağlı OrtaklıklarGlowi Energy Investments Limited Enerji Yatırımları 10.000,00 10.000,00 MWK 100,00 Bağlı OrtaklıklarGlozania Energy Investments Limited Elektrik Üretimi 20.000,00 20.000,00 TZS 100,00 Bağlı OrtaklıklarBarsolar D.O.O. Elektrik Üretimi 100.000,00 51.000,00 EUR 51,00 Bağlı OrtaklıklarEvergas Doğalgaz İthalat ve Tic. A.Ş. Doğalgaz Satışı 6.662.500,00 6.662.500,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarDoğaldan Enerji Ürt. A.Ş. Elektrik Üretimi 4.275.543,91 4.275.543,91 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarRa Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş. Enerji Yatırımları 6.500.000,00 6.500.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarBiyotek Enerji Üretim A.Ş. Enerji Yatırımları 2.615.064,11 2.615.064,11 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarNaturelgaz Sanayi ve Tic. A.Ş. Sıkıştırılmış Doğalgaz Satışı 100.000.000,00 95.500.000,00 TRY 95,50 Bağlı OrtaklıklarNaturel Doğal Gaz Yatırımları A.Ş. Gazlı Yakıtlar Ticareti 50.000,00 50.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarStraton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. Maden İşletmeciliği 4.000.000,00 3.907.600,00 TRY 97,69 Bağlı OrtaklıklarTenera Enerji Tic. A.Ş. Elektrik ve Doğalgaz Ticareti 4.937.500,00 4.937.500,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarEdusa 1 Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş. Enerji Üretimi 12.500,00 12.500,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarKNY Enerji Üretim A.Ş. Enerji Üretimi 1.300.000,00 1.300.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarEdusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş. Enerji Üretimi 12.000.000,00 12.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarDağören Enerji A.Ş. Elektrik Üretimi 14.560.800,00 10.192.560,00 TRY 70,00 Bağlı OrtaklıklarArdus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları 132.623.505,00 132.623.505,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarGlobal Ticari Emlak Yatırımları A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları 38.600.000,00 38.600.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarPera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları 89.100.000,00 35.256.870,00 TRY 39,57 Bağlı OrtaklıklarRıhtım51 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları 127.376.495,00 127.376.495,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarGlobal Menkul Değerler A.Ş. Aracılık Hizmeti 40.000.000,00 30.972.000,00 TRY 77,43 Bağlı OrtaklıklarGlobal MD Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 8.000.000,00 6.194.400,00 TRY 77,43 Bağlı OrtaklıklarActus Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 7.884.000,00 6.307.200,00 TRY 80,00 Bağlı OrtaklıklarGlobal Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta Acenteliği 50.000,00 50.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarEge Global Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Maden Yatırımları 12.000.000,00 12.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarSalıpazarı İnşaat Taahhüt Bina Yönetim ve Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İnşaat Yatırımları 200.000,00 200.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarGüney Madencilik İşletmeleri A.Ş. Maden İşletmeciliği 3.808.456,00 3.808.456,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarNeptune Denizcilik Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. Denizcilik Yatırımları ve İşletmeciliği 50.000,00 50.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarTora Yayıncılık A.Ş. Yayıncılık 5.100.000,00 5.100.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarGlobal Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. Elektrik Üretimi 84.000.000,00 84.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarSem Yayıncılık A.Ş. Yayıncılık 750.000,00 487.500,00 TRY 65,00 Bağlı OrtaklıklarMaya Turizm Ltd. Turizm Yatırımları 1.000.000,00 697.900,00 TRY 69,79 Bağlı OrtaklıklarGalata Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 51.656.250,00 51.656.250,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarRanda Denizcilik San. ve Tic. Ltd. Şti. Deniz Araç Gereci Ticareti 250.000,00 150.084,99 TRY 60,03 Bağlı OrtaklıklarAdonia Shipping Limited Gemi İşletmeciliği 2.000,00 1.998,60 EUR 99,93 Bağlı OrtaklıklarTravel Shopping Limited Turizm İşletmeciliği 200.000,00 60.088,03 EUR 30,04 Bağlı OrtaklıklarGlobal Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş. Denizcilik Yatırımları ve İşletmeciliği 1.250.000,00 735.490,00 TRY 58,84 Bağlı OrtaklıklarGlobal Ports Mediterranean S.L. Turizm İşletmeciliği 3.000,00 1.801,20 EUR 60,04 Bağlı OrtaklıklarVinte Nova Finansal Yatırımlar 50.000,00 49.965,00 USD 99,93 Bağlı OrtaklıklarGlobal Financial Products Ltd. Finansal Yatırımlar 2.000.000,00 2.000.000,00 USD 100,00 Bağlı OrtaklıklarVespa Enterprises (Malta) Ltd. Turizm Yatırımları 1.500,00 1.498,95 USD 99,93 Bağlı OrtaklıklarAristaeus Limited Finansal Yatırımlar 1.200,00 1.200,00 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıklarSümerpark Gıda İşletmeciliği A.Ş. Gıda İşletmeciliği 2.850.000,00 2.850.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarRainbow Tech Ventutres Limited Finansal Yatırımlar 1.200,00 1.200,00 EUR 100,00 Ba798845BIST